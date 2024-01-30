https://ria.ru/20240130/obstrely-1924457157.html

Украинские войска 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.01.2024

Украинские войска 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска во вторник 19 раз обстреляли территорию ДНР, применив в том числе кассетные боеприпасы и ударные беспилотники, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:46

2024-01-30T20:46

2024-01-30T20:46

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

куйбышевский район

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник 19 раз обстреляли территорию ДНР, применив в том числе кассетные боеприпасы и ударные беспилотники, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Со стороны противника зафиксировано 19 обстрелов, выпущено 56 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударного БПЛА", - написал Пушилин.Глава ДНР напомнил, что в Пантелеймновке украинский снаряд попал в продуктовый магазин, в результате чего погибла женщина-продавец. При обстреле Горловки получил ранения мирный житель. Кроме того, Пушилин отметил, что во вторник в результате обстрелов ВСУ получили повреждения девять жилых домов в Куйбышевском районе Донецка и в Горловке. В Горловке также повреждены школа, гражданское объединение, ЛЭП, здание магазина в Пантелеймоновке также пострадало.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

горловка

донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, куйбышевский район, денис пушилин, вооруженные силы украины