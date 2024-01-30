https://ria.ru/20240130/obstrely-1924457157.html
Украинские войска 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.01.2024
Украинские войска 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска во вторник 19 раз обстреляли территорию ДНР, применив в том числе кассетные боеприпасы и ударные беспилотники, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:46
2024-01-30T20:46
2024-01-30T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
куйбышевский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник 19 раз обстреляли территорию ДНР, применив в том числе кассетные боеприпасы и ударные беспилотники, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Со стороны противника зафиксировано 19 обстрелов, выпущено 56 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударного БПЛА", - написал Пушилин.Глава ДНР напомнил, что в Пантелеймновке украинский снаряд попал в продуктовый магазин, в результате чего погибла женщина-продавец. При обстреле Горловки получил ранения мирный житель. Кроме того, Пушилин отметил, что во вторник в результате обстрелов ВСУ получили повреждения девять жилых домов в Куйбышевском районе Донецка и в Горловке. В Горловке также повреждены школа, гражданское объединение, ЛЭП, здание магазина в Пантелеймоновке также пострадало.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, куйбышевский район, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 19 раз обстреляли территорию ДНР
Пушилин: ВСУ 30 января 19 раз обстреляли ДНР, применив в том числе ударные дроны