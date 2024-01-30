https://ria.ru/20240130/obstrel-1924447103.html

При обстреле Пантелеймоновки погибла мирная жительница

При обстреле Пантелеймоновки погибла мирная жительница - РИА Новости, 30.01.2024

При обстреле Пантелеймоновки погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла при обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск, здание магазина получило повреждения, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T19:30

2024-01-30T19:30

2024-01-30T19:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск, здание магазина получило повреждения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 30 января по состоянию на 19.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Пантелеймоновка: - по улице Крупской, 8 погибла женщина 1970 года рождения. Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Пантелеймоновка: - магазин "Ветка" по улице Крупской", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в результате обстрела Горловки получил ранения мужчина 1978 года рождения. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что в 16.25 украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20240125/ataka-1923519650.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк