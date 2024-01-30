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При обстреле Пантелеймоновки погибла мирная жительница - РИА Новости, 30.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:30 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/obstrel-1924447103.html
При обстреле Пантелеймоновки погибла мирная жительница
При обстреле Пантелеймоновки погибла мирная жительница - РИА Новости, 30.01.2024
При обстреле Пантелеймоновки погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла при обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск, здание магазина получило повреждения, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:30
2024-01-30T19:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск, здание магазина получило повреждения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 30 января по состоянию на 19.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Пантелеймоновка: - по улице Крупской, 8 погибла женщина 1970 года рождения. Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Пантелеймоновка: - магазин "Ветка" по улице Крупской", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в результате обстрела Горловки получил ранения мужчина 1978 года рождения. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что в 16.25 украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20240125/ataka-1923519650.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, СЦКК
При обстреле Пантелеймоновки погибла мирная жительница

СЦКК: при обстреле Пантелеймоновки погибла мирная жительница

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск, здание магазина получило повреждения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 30 января по состоянию на 19.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Пантелеймоновка: - по улице Крупской, 8 погибла женщина 1970 года рождения. Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Пантелеймоновка: - магазин "Ветка" по улице Крупской", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, в результате обстрела Горловки получил ранения мужчина 1978 года рождения.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что в 16.25 украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаСЦКК
 
 
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