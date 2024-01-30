https://ria.ru/20240130/obstrel-1924445887.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 30.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:24
2024-01-30T19:24
2024-01-30T19:24
специальная военная операция на украине
донецк
украина
кировский район
сцкк
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065601_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_e9a62a9b82f147d205d4cc2afce4dda8.jpg
ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.50 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 17.20 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240130/obstrel-1924397291.html
https://ria.ru/20240130/obstrel-1924412896.html
донецк
украина
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065601_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_730238834e2918b9bcda78107df45528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, украина, кировский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Кировский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район из натовской артиллерии