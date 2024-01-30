https://ria.ru/20240130/obstrel-1924445887.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 30.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T19:24

2024-01-30T19:24

2024-01-30T19:24

специальная военная операция на украине

донецк

украина

кировский район

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.50 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 17.20 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240130/obstrel-1924397291.html

https://ria.ru/20240130/obstrel-1924412896.html

донецк

украина

кировский район

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донецк, украина, кировский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато