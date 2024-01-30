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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/obstrel-1924445887.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 30.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:24
2024-01-30T19:24
специальная военная операция на украине
донецк
украина
кировский район
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.50 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 17.20 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240130/obstrel-1924397291.html
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донецк, украина, кировский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Кировский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район из натовской артиллерии

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколок боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.50 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Осколок боеприпаса, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Кроме того, в 17.20 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибром 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаКировский районСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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