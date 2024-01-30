ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО, заявил Рогов
Рогов: ВСУ обстреляли из РСЗО Токмак в Запорожской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли из РСЗО город Токмак в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО (реактивная система залпового огня – ред.)", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, система противовоздушной обороны отражает атаку противника.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.