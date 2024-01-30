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ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО, заявил Рогов - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/obstrel-1924412896.html
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО, заявил Рогов
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО, заявил Рогов - РИА Новости, 30.01.2024
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО, заявил Рогов
Украинские войска во вторник обстреляли из РСЗО город Токмак в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:13
2024-01-30T17:13
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли из РСЗО город Токмак в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО (реактивная система залпового огня – ред.)", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, система противовоздушной обороны отражает атаку противника. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240130/obstrel-1924397291.html
запорожская область
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запорожская область, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО, заявил Рогов

Рогов: ВСУ обстреляли из РСЗО Токмак в Запорожской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли из РСЗО город Токмак в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО (реактивная система залпового огня – ред.)", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, система противовоздушной обороны отражает атаку противника.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Осколок боеприпаса, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Вчера, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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