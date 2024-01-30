https://ria.ru/20240130/obstrel-1924412896.html

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО, заявил Рогов

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО, заявил Рогов - РИА Новости, 30.01.2024

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО, заявил Рогов

Украинские войска во вторник обстреляли из РСЗО город Токмак в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:13

2024-01-30T17:13

2024-01-30T17:13

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли из РСЗО город Токмак в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО (реактивная система залпового огня – ред.)", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, система противовоздушной обороны отражает атаку противника. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240130/obstrel-1924397291.html

запорожская область

токмак

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запорожская область, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины