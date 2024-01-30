https://ria.ru/20240130/obstrel-1924306661.html

В ЛНР сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при обстреле

В ЛНР сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при обстреле - РИА Новости, 30.01.2024

В ЛНР сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при обстреле

Одна из пострадавших при украинском обстреле девочек находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:25

2024-01-30T11:25

2024-01-30T11:34

происшествия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Одна из пострадавших при украинском обстреле девочек находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Ранее в понедельник Пащенко сообщала о двух девочках, получивших ранения в результате обстрела жилого дома в Новодружеске в ЛНР. "Одна из девочек, младшая из сестер, пострадавшая в результате вчерашнего обстрела ВСУ в Новодружеске, находится в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министра. Отмечается, что о положительной динамике пока говорить рано, ребенку проводится искусственная вентиляции легких, а медики луганской республиканской детской клинической больницы сделали все для стабилизации ее состояния. Кроме того, вторая девочка находится в стабильном состоянии средней тяжести, сегодня ее перевели в реанимацию для круглосуточного интенсивного наблюдения. Медики пытаются спасти ногу девочки, поврежденную от разрыва снаряда. "Вчера ночью была проведена телемедицинская консультация со специалистами Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Министерство здравоохранения ЛНР прикладывает все возможные усилия для оказания помощи пострадавшим детям", - сообщила Пащенко.

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924167575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины