https://ria.ru/20240130/obostrenie-1924280773.html

"Новая фаза": в Германии раскрыли неожиданный план США по России

"Новая фаза": в Германии раскрыли неожиданный план США по России - РИА Новости, 30.01.2024

"Новая фаза": в Германии раскрыли неожиданный план США по России

США будут стараться обострить конфликт на Украине всеми доступными способами из-за краха ВСУ на фронте, написал немецко-финский предприниматель и бывший... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:33

2024-01-30T09:33

2024-01-30T14:47

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

megaupload

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. США будут стараться обострить конфликт на Украине всеми доступными способами из-за краха ВСУ на фронте, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Мы сейчас входим в новую фазу прокси-войны США. Украина проиграла на поле боя, а Запад не может принять это поражение", — отметил он.Дотком предположил, что Запад планирует устраивать провокации против России, чтобы заставить Москву пойти на неприемлемые для нее условия мира."Это будет иметь неприятные последствия. Ожидайте серьезной эскалации", —резюмировал предприниматель.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, передает вооружение. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20240129/katastrofa-1924066341.html

https://ria.ru/20240130/reaktsiya-1924275236.html

россия

сша

украина

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, megaupload, нато