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Россия чаще бьет по объектам, где производится оружие, признали в Киеве
Россия чаще бьет по объектам, где производится оружие, признали в Киеве - РИА Новости, 30.01.2024
Россия чаще бьет по объектам, где производится оружие, признали в Киеве
Компания "Украинская бронетехника" признала, что Россия в последнее время все чаще наносит удары по объектам, на которых производится оружие, сообщает во... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:49
2024-01-30T19:49
2024-01-30T19:49
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Компания "Украинская бронетехника" признала, что Россия в последнее время все чаще наносит удары по объектам, на которых производится оружие, сообщает во вторник телеканал ABC со ссылкой на ее гендиректора Владислава Бельбаса. "Украинская бронетехника"... заявила, что Россия в последнее время все чаще наносит удары по украинским объектам, на которых производится оружие", - говорится в сообщении телеканала. По информации компании, угроза со стороны российских сил настолько серьезная, что ей приходится распределять свою производственную базу по нескольким объектам, чтобы минимизировать последствия возможных ударов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, россия, киев, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Технологии
Россия чаще бьет по объектам, где производится оружие, признали в Киеве
ABC: Россия чаще бьет по объектам, где производится оружие, признали в Киеве