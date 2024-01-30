https://ria.ru/20240130/neyrochip-1924416501.html

Эксперт рассказал, чем опасна технология вживления чипа Neuralink в мозг

Эксперт рассказал, чем опасна технология вживления чипа Neuralink в мозг - РИА Новости, 30.01.2024

Эксперт рассказал, чем опасна технология вживления чипа Neuralink в мозг

Технология вживления нейрочипа Neuralink вызывает много вопросов, поскольку выглядит менее безопасной для мозга человека, чем у аналогичного импланта от... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:24

2024-01-30T17:24

2024-01-30T17:24

наука

технологии

владимир козлов

сша

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572541468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c597fa9067d31718a8e2fb53a9b22a.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Технология вживления нейрочипа Neuralink вызывает много вопросов, поскольку выглядит менее безопасной для мозга человека, чем у аналогичного импланта от австралийской компании Synchron, потому что в процессе продвижения датчика внутрь мозга может происходить небольшое повреждение некоторых поверхностных участков, рассказал РИА Новости эксперт рынка Национальной технологической инициативы NeuroNet (Нейронет) Владимир Козлов. Он отметил, что Neuralink не первая, кто вживляет чип. В 2022 году Synchron впервые имплантировала нейроинтерфейс пациенту из США. Саму технологию компания анонсировала еще в 2016 году. Как объясняли разработчики, устройство действует как посредник между разумом и компьютером: оно обещает возможность управлять мышью персонального компьютера. "Если имплант Synchron выполнен как способ погружения датчика во внутрь сосудов (это такая сеточка, которая становится в распор сосуда, снимая данные и, естественно, позволяя крови спокойно течь), то имплант Neuralink планируется вживлять в мозг человека, в те точки, куда хотят разработчики. То есть происходит небольшое повреждение некоторых поверхностных участков мозга за счет того, что сквозь них продвигается и вставляется внутрь мозга датчик. Это разные технологии, и технология Neuralink менее безопасна, чем та, что предлагает Synchron", - отметил Козлов. По словам эксперт рынка НТИ "Нейронет" Дениса Кулешова, установка нейроимплантов не является чрезвычайно передовым и инновационным достижением - в США и во многих других странах проводится множество подобных операций. Первая операция, которую провела Neuralink, приближает компанию к дальнейшей сертификации медицинского изделия для использования парализованными людьми. "С точки зрения технологий имплант от Neuralink предлагает ряд инноваций – достаточно большое количество вживляемых электродов потенциально может позволить быстро и точно распознавать команды пациента и отправлять их на компьютер, а хирургический робот уменьшит риски для пациентов", - добавил Кулешов Во вторник американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.

https://ria.ru/20240130/implant-1924257682.html

https://ria.ru/20230616/neyronet-1878428314.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, владимир козлов, сша, илон маск