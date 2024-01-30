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США могут не продлить лицензию для нефтегазового сектора Венесуэлы - РИА Новости, 30.01.2024
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18:10 30.01.2024 (обновлено: 18:25 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/neprodlenie-1924432422.html
США могут не продлить лицензию для нефтегазового сектора Венесуэлы
США могут не продлить лицензию для нефтегазового сектора Венесуэлы - РИА Новости, 30.01.2024
США могут не продлить лицензию для нефтегазового сектора Венесуэлы
США не будут продлевать свою генлицензию о послаблениях для нефтегазового сектора Венесуэлы "в отсутствие прогресса между властью и оппозицией", заявили в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:10
2024-01-30T18:25
в мире
сша
венесуэла
джон кирби
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США не будут продлевать свою генлицензию о послаблениях для нефтегазового сектора Венесуэлы "в отсутствие прогресса между властью и оппозицией", заявили в госдепартаменте. "В отсутствие прогресса между (президентом Венесуэлы Николасом - ред.) Мадуро и его представителями и оппозиционной "Объединенной платформой", в частности в контексте допуска всех кандидатов до участия в президентских выборах, США не станут обновлять лицензии по их истечению в апреле 2024 года", - говорится в сообщении госдепа. Отмечается, что речь идет о генлицензии, "которая предоставляет послабления для венесуэльского нефтегазового сектора". Минфин США выпустил генлицензию сроком на шесть месяцев, временно разрешающую операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, в октябре 2023 года. Генеральная лицензия структур администрации США исключает некоторые виды деятельности, услуги или структуры из принятых Штатами санкций. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в понедельник, что Вашингтон отводит властям Венесуэлы срок до апреля, чтобы реализовать договоренности с оппозицией, иначе США могут вновь восстановить санкции против этой страны. Верховный суд Венесуэлы в пятницу оставил в силе постановление 2021 года, которое на 15 лет запрещает победительнице оппозиционных праймериз страны Марии Корине Мачадо баллотироваться на государственные посты, аналогичным образом осталось в силе решение 2017 года, которыми был лишен права избираться на государственные посты бывший губернатор штата Миранда и дважды кандидат в президенты Энрике Каприлес Радонски.
https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921513231.html
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сша
венесуэла
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в мире, сша, венесуэла, джон кирби, вашингтон (штат)
В мире, США, Венесуэла, Джон Кирби, Вашингтон (штат)
США могут не продлить лицензию для нефтегазового сектора Венесуэлы

Госдеп пригрозил непродлением генлицензии для нефтегазового сектора Венесуэлы

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США не будут продлевать свою генлицензию о послаблениях для нефтегазового сектора Венесуэлы "в отсутствие прогресса между властью и оппозицией", заявили в госдепартаменте.
«
"В отсутствие прогресса между (президентом Венесуэлы Николасом - ред.) Мадуро и его представителями и оппозиционной "Объединенной платформой", в частности в контексте допуска всех кандидатов до участия в президентских выборах, США не станут обновлять лицензии по их истечению в апреле 2024 года", - говорится в сообщении госдепа.
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Отмечается, что речь идет о генлицензии, "которая предоставляет послабления для венесуэльского нефтегазового сектора". Минфин США выпустил генлицензию сроком на шесть месяцев, временно разрешающую операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, в октябре 2023 года.
Генеральная лицензия структур администрации США исключает некоторые виды деятельности, услуги или структуры из принятых Штатами санкций.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в понедельник, что Вашингтон отводит властям Венесуэлы срок до апреля, чтобы реализовать договоренности с оппозицией, иначе США могут вновь восстановить санкции против этой страны.
Верховный суд Венесуэлы в пятницу оставил в силе постановление 2021 года, которое на 15 лет запрещает победительнице оппозиционных праймериз страны Марии Корине Мачадо баллотироваться на государственные посты, аналогичным образом осталось в силе решение 2017 года, которыми был лишен права избираться на государственные посты бывший губернатор штата Миранда и дважды кандидат в президенты Энрике Каприлес Радонски.
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