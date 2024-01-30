https://ria.ru/20240130/nedeli-1924467349.html

В госструктурах Франции введут пробные четырехдневные рабочие недели

В госструктурах Франции введут пробные четырехдневные рабочие недели - РИА Новости, 30.01.2024

В госструктурах Франции введут пробные четырехдневные рабочие недели

Сотрудники государственной администрации во Франции смогут при желании перейти на четырехдневную рабочую неделю при сохранении количества рабочих часов, заявил... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T22:27

2024-01-30T22:27

2024-01-30T22:27

в мире

франция

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники государственной администрации во Франции смогут при желании перейти на четырехдневную рабочую неделю при сохранении количества рабочих часов, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь. "Я попрошу своих министров в качестве эксперимента ввести четырехдневную рабочую неделю без сокращения количества рабочих часов. Я хочу, чтобы государство показало пример в плане организации работы", - заявил он в обращении к парламенту, которое транслировалось на сайте Нацсобрания. По словам главы кабмина, эксперимент будет проводиться во всех министерствах. На данный момент, по официальным данным, госслужащие во Франции работают 39 часов в неделю. Как напоминает издание Provence, Атталь уже проводил похожий эксперимент, когда занимал должность министра-делегата по общественным счетам. Сотрудники должны были приходить раньше и уходить позже, но работали на день меньше. Однако тогда из 200 сотрудников эта мера понравилась лишь троим. По мнению властей, эта мера позволит министерствам легче подбирать персонал.

https://ria.ru/20231201/rabota-1913132341.html

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в мире, франция, габриэль атталь