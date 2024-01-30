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Почти 40 красноярских территорий обустроят в 2024 году в рамках нацпроекта - РИА Новости, 30.01.2024
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14:30 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/natsproekt-1924365501.html
Почти 40 красноярских территорий обустроят в 2024 году в рамках нацпроекта
Почти 40 красноярских территорий обустроят в 2024 году в рамках нацпроекта - РИА Новости, 30.01.2024
Почти 40 красноярских территорий обустроят в 2024 году в рамках нацпроекта
Почти 40 общественных мест в различных территориях Красноярского края обустроят в текущем году в соответствии с мировыми стандартами в рамках нацпроекта "Жильё... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:30
2024-01-30T14:30
красноярский край
россия
сосновоборск
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КРАСНОЯРСК, 30 янв – РИА Новости. Почти 40 общественных мест в различных территориях Красноярского края обустроят в текущем году в соответствии с мировыми стандартами в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "В 2024 году в крае благоустроят 36 общественных территорий по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного президентом России. Каждая из территорий – уникальная, над проектами работают квалифицированные бюро, при разработке дизайна учитывают общемировые тенденции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в городе Сосновоборске в этом году при благоустройстве сквера Молодежный появится тротуар из брусчатки и уличная мебель, которые изготовят из вторсырья. При благоустройстве озера-парка в Зеленогорске использовали материал вторичной переработки эрклёз – это разноцветные камни, изготовленные из отходов стекольного производства. При попадании на них света в вечернее время стены, где использован эрклёз, подсвечиваются бирюзовым цветом. Экологичные покрытия – дерево, кора, щепа, плитняк – также используют в проектах благоустройства. В крае появляется также много парков для сноубордистов, лыжников, любителей кататься на скейтах и роликах. При обустройстве любого пространства появляется велодорожка и дорожка для бегунов. Проектировщики отмечают, что у жителей уже сейчас есть запрос на специализацию – создание тематических зон, разграничение пространств для спорта, детства, тихого отдыха.
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красноярский край
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красноярский край, россия, сосновоборск
Красноярский край, Россия, Сосновоборск

Почти 40 красноярских территорий обустроят в 2024 году в рамках нацпроекта

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 янв – РИА Новости. Почти 40 общественных мест в различных территориях Красноярского края обустроят в текущем году в соответствии с мировыми стандартами в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
"В 2024 году в крае благоустроят 36 общественных территорий по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного президентом России. Каждая из территорий – уникальная, над проектами работают квалифицированные бюро, при разработке дизайна учитывают общемировые тенденции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе Сосновоборске в этом году при благоустройстве сквера Молодежный появится тротуар из брусчатки и уличная мебель, которые изготовят из вторсырья. При благоустройстве озера-парка в Зеленогорске использовали материал вторичной переработки эрклёз – это разноцветные камни, изготовленные из отходов стекольного производства. При попадании на них света в вечернее время стены, где использован эрклёз, подсвечиваются бирюзовым цветом. Экологичные покрытия – дерево, кора, щепа, плитняк – также используют в проектах благоустройства.
В крае появляется также много парков для сноубордистов, лыжников, любителей кататься на скейтах и роликах. При обустройстве любого пространства появляется велодорожка и дорожка для бегунов. Проектировщики отмечают, что у жителей уже сейчас есть запрос на специализацию – создание тематических зон, разграничение пространств для спорта, детства, тихого отдыха.
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