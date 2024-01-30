https://ria.ru/20240130/nalogi-1924404630.html

Три четверти французов считают налоги в стране слишком высокими

Три четверти французов считают налоги в стране слишком высокими - РИА Новости, 30.01.2024

Три четверти французов считают налоги в стране слишком высокими

Три четверти французов считают налоги во Франции слишком высокими, сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование счетной палаты страны. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:45

2024-01-30T16:45

2024-01-30T16:49

франция

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экономика

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Три четверти французов считают налоги во Франции слишком высокими, сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование счетной палаты страны.Газета напоминает, что, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, уровень налогового бремени во Франции в 2022 году составил 45,4% ВВП. "Французы считают, что неудивительно, что налогов слишком много. 75% опрошенных… полагают, что уровень налогообложения во Франции слишком высок", - пишет газета. Более того, 67% французов выражают недовольство тем, как тратятся государственные средства (против 64% в 2021 году).Более половины - 63% - французов не доверяют тому, как собранными через налоги средствами распоряжается Евросоюз, а французскому государству в этом же вопросе не доверяют 68% опрошенных.

https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920162049.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, в мире, экономика