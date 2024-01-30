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Три четверти французов считают налоги в стране слишком высокими - РИА Новости, 30.01.2024
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16:45 30.01.2024 (обновлено: 16:49 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/nalogi-1924404630.html
Три четверти французов считают налоги в стране слишком высокими
Три четверти французов считают налоги в стране слишком высокими - РИА Новости, 30.01.2024
Три четверти французов считают налоги в стране слишком высокими
Три четверти французов считают налоги во Франции слишком высокими, сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование счетной палаты страны. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:45
2024-01-30T16:49
франция
в мире
экономика
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Три четверти французов считают налоги во Франции слишком высокими, сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование счетной палаты страны.Газета напоминает, что, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, уровень налогового бремени во Франции в 2022 году составил 45,4% ВВП. "Французы считают, что неудивительно, что налогов слишком много. 75% опрошенных… полагают, что уровень налогообложения во Франции слишком высок", - пишет газета. Более того, 67% французов выражают недовольство тем, как тратятся государственные средства (против 64% в 2021 году).Более половины - 63% - французов не доверяют тому, как собранными через налоги средствами распоряжается Евросоюз, а французскому государству в этом же вопросе не доверяют 68% опрошенных.
https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920162049.html
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франция, в мире, экономика
Франция, В мире, Экономика
Три четверти французов считают налоги в стране слишком высокими

Figaro: 67% французов недовольны тем, как тратятся государственные деньги

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Три четверти французов считают налоги во Франции слишком высокими, сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование счетной палаты страны.
Газета напоминает, что, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, уровень налогового бремени во Франции в 2022 году составил 45,4% ВВП.
«
"Французы считают, что неудивительно, что налогов слишком много. 75% опрошенных… полагают, что уровень налогообложения во Франции слишком высок", - пишет газета.
Более того, 67% французов выражают недовольство тем, как тратятся государственные средства (против 64% в 2021 году).
Более половины - 63% - французов не доверяют тому, как собранными через налоги средствами распоряжается Евросоюз, а французскому государству в этом же вопросе не доверяют 68% опрошенных.
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