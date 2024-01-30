https://ria.ru/20240130/mvf-1924393348.html

В МВФ признали, что экономика России растет быстрее, чем ожидалось

В МВФ признали, что экономика России растет быстрее, чем ожидалось - РИА Новости, 30.01.2024

В МВФ признали, что экономика России растет быстрее, чем ожидалось

Экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось, заявил главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:03

2024-01-30T16:03

2024-01-30T16:03

экономика

россия

мвф

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось, заявил главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. "Общая картина определенно такова, что российская экономика растет лучше, чем мы прогнозировали", - сообщил он на спецбрифинге для журналистов. В опубликованном во вторник докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год - до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года. "Мы неоднократно наблюдали это в 2023 году", - добавил Гуринша, комментируя рост российской экономики сильнее прогнозов. Также по оценке главного экономиста МВФ, в своем прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние данного фактора будет ограниченным. "В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это не обязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть", - сообщил он на вопрос РИА Новости о влиянии снижения нефтяных цен на рост российской экономики.

https://ria.ru/20231218/mvf-1916382595.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, мвф