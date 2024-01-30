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В МВФ признали, что экономика России растет быстрее, чем ожидалось - РИА Новости, 30.01.2024
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16:03 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/mvf-1924393348.html
В МВФ признали, что экономика России растет быстрее, чем ожидалось
В МВФ признали, что экономика России растет быстрее, чем ожидалось - РИА Новости, 30.01.2024
В МВФ признали, что экономика России растет быстрее, чем ожидалось
Экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось, заявил главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:03
2024-01-30T16:03
экономика
россия
мвф
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось, заявил главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. "Общая картина определенно такова, что российская экономика растет лучше, чем мы прогнозировали", - сообщил он на спецбрифинге для журналистов. В опубликованном во вторник докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год - до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года. "Мы неоднократно наблюдали это в 2023 году", - добавил Гуринша, комментируя рост российской экономики сильнее прогнозов. Также по оценке главного экономиста МВФ, в своем прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние данного фактора будет ограниченным. "В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это не обязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть", - сообщил он на вопрос РИА Новости о влиянии снижения нефтяных цен на рост российской экономики.
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экономика, россия, мвф
Экономика, Россия, МВФ
В МВФ признали, что экономика России растет быстрее, чем ожидалось

Главный экономист МВФ: экономика России растет быстрее, чем ожидалось

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось, заявил главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
«
"Общая картина определенно такова, что российская экономика растет лучше, чем мы прогнозировали", - сообщил он на спецбрифинге для журналистов.
В опубликованном во вторник докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год - до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.
"Мы неоднократно наблюдали это в 2023 году", - добавил Гуринша, комментируя рост российской экономики сильнее прогнозов.
Также по оценке главного экономиста МВФ, в своем прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние данного фактора будет ограниченным.
"В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это не обязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть", - сообщил он на вопрос РИА Новости о влиянии снижения нефтяных цен на рост российской экономики.
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