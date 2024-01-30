https://ria.ru/20240130/muzykant-1924441188.html

Умер бывший участник группы "Машина времени"

Умер бывший участник группы "Машина времени" - РИА Новости, 30.01.2024

Умер бывший участник группы "Машина времени"

Российский музыкант и бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров в Telegram. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:56

2024-01-30T18:56

2024-01-30T18:56

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общество

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ленинград

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский музыкант и бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров в Telegram.Причина его смерти не названа.Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, еще в детстве вместе с родителями переехал в Ленинград. В 18 лет он вошел в состав группы "Мифы" клавишником. В 1976–1977 годах выступал с легендарной рок-группой "Машина времени".

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, ростов-на-дону, ленинград, машина времени, россия