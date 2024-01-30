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Умер бывший участник группы "Машина времени" - РИА Новости, 30.01.2024
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Культура
 
18:56 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/muzykant-1924441188.html
Умер бывший участник группы "Машина времени"
Умер бывший участник группы "Машина времени" - РИА Новости, 30.01.2024
Умер бывший участник группы "Машина времени"
Российский музыкант и бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров в Telegram. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:56
2024-01-30T18:56
культура
общество
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ленинград
машина времени
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский музыкант и бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров в Telegram.Причина его смерти не названа.Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, еще в детстве вместе с родителями переехал в Ленинград. В 18 лет он вошел в состав группы "Мифы" клавишником. В 1976–1977 годах выступал с легендарной рок-группой "Машина времени".
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общество, ростов-на-дону, ленинград, машина времени, россия
Культура, Общество, Ростов-на-Дону, Ленинград, Машина времени, Россия
Умер бывший участник группы "Машина времени"

Умер экс-участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко

© Фото : Юрий Ильченко/ВКонтактеЮрий Ильченко
Юрий Ильченко - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Юрий Ильченко/ВКонтакте
Юрий Ильченко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский музыкант и бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров в Telegram.
Причина его смерти не названа.
Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, еще в детстве вместе с родителями переехал в Ленинград. В 18 лет он вошел в состав группы "Мифы" клавишником. В 1976–1977 годах выступал с легендарной рок-группой "Машина времени".
 
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