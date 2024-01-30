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Умер бывший участник группы "Машина времени"
Умер бывший участник группы "Машина времени" - РИА Новости, 30.01.2024
Умер бывший участник группы "Машина времени"
Российский музыкант и бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров в Telegram. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:56
2024-01-30T18:56
2024-01-30T18:56
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский музыкант и бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров в Telegram.Причина его смерти не названа.Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, еще в детстве вместе с родителями переехал в Ленинград. В 18 лет он вошел в состав группы "Мифы" клавишником. В 1976–1977 годах выступал с легендарной рок-группой "Машина времени".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов-на-дону, ленинград, машина времени, россия
Культура, Общество, Ростов-на-Дону, Ленинград, Машина времени, Россия
Умер бывший участник группы "Машина времени"
Умер экс-участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко