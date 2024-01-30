https://ria.ru/20240130/mutabor-1924369169.html

Юристы "Мутабора" обжаловали решение о приостановке работы клуба

Юристы "Мутабора" обжаловали решение о приостановке работы клуба - РИА Новости, 30.01.2024

Юристы "Мутабора" обжаловали решение о приостановке работы клуба

Юристы "Мутабора" обжаловали во Втором кассационном суде общей юрисдикции постановление о приостановке деятельности клуба на 90 суток из-за нарушения санитарных РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:38

2024-01-30T14:38

2024-01-30T14:38

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Юристы "Мутабора" обжаловали во Втором кассационном суде общей юрисдикции постановление о приостановке деятельности клуба на 90 суток из-за нарушения санитарных норм во время вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Поступила жалоба от ООО "Арт-центр". Дата рассмотрения не назначена",- сказала собеседница агентства. Лефортовский суд Москвы 10 января признал ООО "Арт-центр" виновным по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и на 90 суток, начиная с 27 декабря, приостановил работу "Мутабора". Это максимально возможное наказание по соответствующей статье КоАП. Протокол рассматривали в закрытом режиме. На этом настаивала юрист клуба, так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Именно из-за присутствия на вечеринке этого человека Роспотребнадзор составил протокол на ООО "Арт центр", идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им банковской картой. Решение было опротестовано, Мосгорсуд отклонил жалобу. Юристы "Мутабора" обратились в Лефортовский суд с заявлением о разъяснении порядка исполнения постановления судьи, но и тут получили отказ. Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка".

https://ria.ru/20240126/asti-1923734025.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия