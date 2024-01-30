Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд подтвердил арест активов экс-банкира Магомеда Мухиева - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/mukhiev-1924328259.html
Верховный суд подтвердил арест активов экс-банкира Магомеда Мухиева
Верховный суд подтвердил арест активов экс-банкира Магомеда Мухиева - РИА Новости, 30.01.2024
Верховный суд подтвердил арест активов экс-банкира Магомеда Мухиева
Верховный суд России поддержал нижестоящую кассационную инстанцию, которая наложила арест на имущество бывшего президента обанкротившегося в 2016 году... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:43
2024-01-30T12:43
агентство по страхованию вкладов
верховный суд рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571488890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae9ddd242fe735e3e8d1cc325e5f8eed.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Верховный суд России поддержал нижестоящую кассационную инстанцию, которая наложила арест на имущество бывшего президента обанкротившегося в 2016 году Анталбанка и бенефициара еще ряда банков Магомеда Мухиева в пределах около 23,7 миллиарда рублей. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Иван Разумов отклонил кассационные жалобы Мухиева и восемнадцати его родственников, просивших передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Арбитражный суд Московского округа в сентябре отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, отказавших Агентству по страхованию вкладов в принятии обеспечительных мер в деле о банкротстве Мухиева, и наложил арест на имущество, включая денежные средства, "с учетом правил о сохранении величины прожиточного минимума и правил обращения взыскания" в отношении Мухиева и восемнадцати его родственников. Суд указал, что в реестр требований кредиторов включены требования АСВ от лица шести банков – Анталбанка, "Дорис банка", РБС-банка, "Лада Кредит", Гринфилдбанка, МРБ – на сумму около 23,7 миллиарда рублей, основанные на привлечении Мухиева к субсидиарной ответственности по долгам этих банков "за совершение противоправных действий, повлекших за собой банкротство группы банков" и причинение многомиллиардного ущерба кредиторам. Суд округа сослался на позицию ЕСПЧ, написавшего в 1997 году, что "право на судебную защиту стало бы иллюзорным, если бы правовая система государства позволяла, чтобы обязательное судебное решение оставалось недействующим к ущербу одной из сторон". При этом восстановление прав кредиторов станет невозможным, если имущество должника будет выведено, в частности, на его родственников. Суд сослался на выводы судов общей юрисдикции, установивших факты вывода имущества Мухиева, например, оформление принадлежавших ему 24 автомобилей на иных лиц. "Судебный акт, перспектива исполнения которого заведомо невелика, по существу представляет собой фикцию судебной защиты, что никак не согласуется с задачами судопроизводства", – указал суд округа. Замоскворецкий суд в 2019 году признал Мухиева виновным в особо крупных мошенничествах и растратах на 37 миллиардов рублей и приговорил его к 11 годам колонии и штрафу в 9,5 миллиона рублей. Судья три дня зачитывала приговор, уточняла газета "Коммерсант". Арбитражный суд Москвы признал Мухиева банкротом в 2022 году по заявлению АСВ от лица Анталбанка.
https://ria.ru/20240123/bidobi-1923038650.html
https://realty.ria.ru/20240119/samostroy-1922263135.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571488890_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78cd47e6e3e0a3069969a87bbf3f5803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
агентство по страхованию вкладов, верховный суд рф, россия
Агентство по страхованию вкладов, Верховный суд РФ, Россия
Верховный суд подтвердил арест активов экс-банкира Магомеда Мухиева

ВС РФ подтвердил арест активов экс-банкира Мухиева на 23,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Верховный суд России поддержал нижестоящую кассационную инстанцию, которая наложила арест на имущество бывшего президента обанкротившегося в 2016 году Анталбанка и бенефициара еще ряда банков Магомеда Мухиева в пределах около 23,7 миллиарда рублей.
Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Иван Разумов отклонил кассационные жалобы Мухиева и восемнадцати его родственников, просивших передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам.
Арбитражный суд Московского округа в сентябре отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, отказавших Агентству по страхованию вкладов в принятии обеспечительных мер в деле о банкротстве Мухиева, и наложил арест на имущество, включая денежные средства, "с учетом правил о сохранении величины прожиточного минимума и правил обращения взыскания" в отношении Мухиева и восемнадцати его родственников.
Суд указал, что в реестр требований кредиторов включены требования АСВ от лица шести банков – Анталбанка, "Дорис банка", РБС-банка, "Лада Кредит", Гринфилдбанка, МРБ – на сумму около 23,7 миллиарда рублей, основанные на привлечении Мухиева к субсидиарной ответственности по долгам этих банков "за совершение противоправных действий, повлекших за собой банкротство группы банков" и причинение многомиллиардного ущерба кредиторам.
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Верховный суд оставил в силе решение о смене названия сети суши "Ёбидоёби"
23 января, 17:32
Суд округа сослался на позицию ЕСПЧ, написавшего в 1997 году, что "право на судебную защиту стало бы иллюзорным, если бы правовая система государства позволяла, чтобы обязательное судебное решение оставалось недействующим к ущербу одной из сторон". При этом восстановление прав кредиторов станет невозможным, если имущество должника будет выведено, в частности, на его родственников. Суд сослался на выводы судов общей юрисдикции, установивших факты вывода имущества Мухиева, например, оформление принадлежавших ему 24 автомобилей на иных лиц.
"Судебный акт, перспектива исполнения которого заведомо невелика, по существу представляет собой фикцию судебной защиты, что никак не согласуется с задачами судопроизводства", – указал суд округа.
Замоскворецкий суд в 2019 году признал Мухиева виновным в особо крупных мошенничествах и растратах на 37 миллиардов рублей и приговорил его к 11 годам колонии и штрафу в 9,5 миллиона рублей. Судья три дня зачитывала приговор, уточняла газета "Коммерсант". Арбитражный суд Москвы признал Мухиева банкротом в 2022 году по заявлению АСВ от лица Анталбанка.
Строительный рынок Каширский двор - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Верховный суд проверит "Каширский двор" на самострой
19 января, 09:56
 
Агентство по страхованию вкладовВерховный суд РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала