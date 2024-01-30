https://ria.ru/20240130/mukhiev-1924328259.html

Верховный суд подтвердил арест активов экс-банкира Магомеда Мухиева

Верховный суд подтвердил арест активов экс-банкира Магомеда Мухиева - РИА Новости, 30.01.2024

Верховный суд подтвердил арест активов экс-банкира Магомеда Мухиева

Верховный суд России поддержал нижестоящую кассационную инстанцию, которая наложила арест на имущество бывшего президента обанкротившегося в 2016 году... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:43

2024-01-30T12:43

2024-01-30T12:43

агентство по страхованию вкладов

верховный суд рф

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Верховный суд России поддержал нижестоящую кассационную инстанцию, которая наложила арест на имущество бывшего президента обанкротившегося в 2016 году Анталбанка и бенефициара еще ряда банков Магомеда Мухиева в пределах около 23,7 миллиарда рублей. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Иван Разумов отклонил кассационные жалобы Мухиева и восемнадцати его родственников, просивших передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Арбитражный суд Московского округа в сентябре отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, отказавших Агентству по страхованию вкладов в принятии обеспечительных мер в деле о банкротстве Мухиева, и наложил арест на имущество, включая денежные средства, "с учетом правил о сохранении величины прожиточного минимума и правил обращения взыскания" в отношении Мухиева и восемнадцати его родственников. Суд указал, что в реестр требований кредиторов включены требования АСВ от лица шести банков – Анталбанка, "Дорис банка", РБС-банка, "Лада Кредит", Гринфилдбанка, МРБ – на сумму около 23,7 миллиарда рублей, основанные на привлечении Мухиева к субсидиарной ответственности по долгам этих банков "за совершение противоправных действий, повлекших за собой банкротство группы банков" и причинение многомиллиардного ущерба кредиторам. Суд округа сослался на позицию ЕСПЧ, написавшего в 1997 году, что "право на судебную защиту стало бы иллюзорным, если бы правовая система государства позволяла, чтобы обязательное судебное решение оставалось недействующим к ущербу одной из сторон". При этом восстановление прав кредиторов станет невозможным, если имущество должника будет выведено, в частности, на его родственников. Суд сослался на выводы судов общей юрисдикции, установивших факты вывода имущества Мухиева, например, оформление принадлежавших ему 24 автомобилей на иных лиц. "Судебный акт, перспектива исполнения которого заведомо невелика, по существу представляет собой фикцию судебной защиты, что никак не согласуется с задачами судопроизводства", – указал суд округа. Замоскворецкий суд в 2019 году признал Мухиева виновным в особо крупных мошенничествах и растратах на 37 миллиардов рублей и приговорил его к 11 годам колонии и штрафу в 9,5 миллиона рублей. Судья три дня зачитывала приговор, уточняла газета "Коммерсант". Арбитражный суд Москвы признал Мухиева банкротом в 2022 году по заявлению АСВ от лица Анталбанка.

https://ria.ru/20240123/bidobi-1923038650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

агентство по страхованию вкладов, верховный суд рф, россия