https://ria.ru/20240130/moskva-1924357485.html

Власти Москвы опровергли информацию о возгорании на подстанции в ТиНАО

Власти Москвы опровергли информацию о возгорании на подстанции в ТиНАО - РИА Новости, 30.01.2024

Власти Москвы опровергли информацию о возгорании на подстанции в ТиНАО

Информация о возгорании на подстанции в ТиНАО не соответствует действительности - имело место короткое замыкание кабеля, его последствия оперативно устранили,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:14

2024-01-30T14:14

2024-01-30T14:14

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Информация о возгорании на подстанции в ТиНАО не соответствует действительности - имело место короткое замыкание кабеля, его последствия оперативно устранили, это не повлияло на энергоснабжение потребителей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В связи с информацией, опубликованной в некоторых Telegram-каналах, сообщаем, что все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением. Публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Там уточнили, что на опубликованных в сети видео, на которых видна яркая вспышка, зафиксировано короткое замыкание кабеля, оно "было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей".

https://realty.ria.ru/20240130/moskva-1924281773.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тинао, жкх