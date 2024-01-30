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Власти Москвы опровергли информацию о возгорании на подстанции в ТиНАО - РИА Новости, 30.01.2024
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14:14 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/moskva-1924357485.html
Власти Москвы опровергли информацию о возгорании на подстанции в ТиНАО
Власти Москвы опровергли информацию о возгорании на подстанции в ТиНАО - РИА Новости, 30.01.2024
Власти Москвы опровергли информацию о возгорании на подстанции в ТиНАО
Информация о возгорании на подстанции в ТиНАО не соответствует действительности - имело место короткое замыкание кабеля, его последствия оперативно устранили,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:14
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Информация о возгорании на подстанции в ТиНАО не соответствует действительности - имело место короткое замыкание кабеля, его последствия оперативно устранили, это не повлияло на энергоснабжение потребителей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В связи с информацией, опубликованной в некоторых Telegram-каналах, сообщаем, что все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением. Публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Там уточнили, что на опубликованных в сети видео, на которых видна яркая вспышка, зафиксировано короткое замыкание кабеля, оно "было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, ЖКХ

Власти Москвы опровергли информацию о возгорании на подстанции в ТиНАО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОборудование на электрической подстанции в Новой Москве
Оборудование на электрической подстанции в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оборудование на электрической подстанции в Новой Москве
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Информация о возгорании на подстанции в ТиНАО не соответствует действительности - имело место короткое замыкание кабеля, его последствия оперативно устранили, это не повлияло на энергоснабжение потребителей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В связи с информацией, опубликованной в некоторых Telegram-каналах, сообщаем, что все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением. Публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
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Там уточнили, что на опубликованных в сети видео, на которых видна яркая вспышка, зафиксировано короткое замыкание кабеля, оно "было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей".
 
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