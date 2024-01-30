https://ria.ru/20240130/moskva-1924287085.html

Названо число туристов, которые посетили Москву в прошлом году

Названо число туристов, которые посетили Москву в прошлом году - РИА Новости, 30.01.2024

Названо число туристов, которые посетили Москву в прошлом году

Свыше 24 миллионов туристов побывали в Москве в 2023 году, из них 2,3 миллиона человек прибыли из зарубежных стран, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:28

2024-01-30T11:28

2024-01-30T11:28

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Свыше 24 миллионов туристов побывали в Москве в 2023 году, из них 2,3 миллиона человек прибыли из зарубежных стран, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге. "Несмотря на санкции и прочие проблемы, московский туризм вновь бьет рекорды – в 2023 году наш город посетили 24,5 миллиона туристов. Объемы туристического потребления достигли 1,3 триллиона рублей, что больше, чем в допандемийном 2019 году", - рассказал мэр. По его словам, основная часть гостей, более 22 миллионов человек, приехали в Москву из российских регионов. Также в прошлом году столицу посетили 2,3 миллиона туристов из зарубежных стран. "Безусловным лидером среди стран дальнего зарубежья является Китай, причем наряду с организованными группами чаще стали приезжать индивидуальные и деловые туристы. Также в топ вошли: Турция, Индия, Иран", - добавил Собянин. Он уточнил, что количество туристов, приехавших из некоторых государств, превышает даже допандемийные значения. Например, доковидный рекорд побили ОАЭ, Кувейт и Катар. "В бюджет города поступит 178 миллиардов рублей. На эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 километров новых линий метро", - подчеркнул мэр. Мэр добавил, что особой популярностью Москва пользуется в период фестивалей. Так, за зимние праздники столицу посетили 4,3 миллиона гостей, что почти в два раза больше, чем в 2023 году. "В большинстве гостиниц просто не оставалось свободных номеров – 3, 4 и 5 января в центре загрузка составляла 90-100 процентов", - уточнил Собянин.

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