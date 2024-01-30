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Японский ледокол возобновил операцию по вызволению танкера в Охотском море - РИА Новости, 30.01.2024
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10:07 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/more-1924288293.html
Японский ледокол возобновил операцию по вызволению танкера в Охотском море
Японский ледокол возобновил операцию по вызволению танкера в Охотском море - РИА Новости, 30.01.2024
Японский ледокол возобновил операцию по вызволению танкера в Охотском море
Японский ледокол "Тэсио", направленный накануне к заблокированному во льдах танкеру "Остров Сахалин" под флагом РФ, утром во вторник возобновил работы по... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:07
2024-01-30T10:07
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ТОКИО, 30 янв - РИА Новости. Японский ледокол "Тэсио", направленный накануне к заблокированному во льдах танкеру "Остров Сахалин" под флагом РФ, утром во вторник возобновил работы по вызволению судна, сообщает портал STV News. По его данным, работы были возобновлены в 7 утра по японскому времени (01.00 мск) примерно в 70 километрах от танкера. Также отмечается, что владелец судна "Остров Сахалин" запросил помощи у российской стороны, после чего к танкеру из порта Корсаков вышел ледокол. Во вторник источник рассказал РИА Новости, что российский спасатель "Берингов пролив" прибыл к танкеру "Остров Сахалин", заблокированному в дрейфующих льдах в Охотском море, чтобы затем начать проводку. Как уточнили агентству спасатели, "Берингов пролив" вышел из порта Корсаков на Сахалине, в район шёл 12 часов, "с экипажем (танкера – ред.) всё нормально, судно не повреждено". Накануне агентство Киодо сообщило, что около 03.40 29 января по японскому времени (21.40 28 января мск) экипаж танкера "Остров Сахалин" под флагом России связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны Японии, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. В этот момент судно находилось в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. К танкеру был направлен ледокол "Тэсио", однако операция по вызволению танкера была приостановлена с заходом солнца. Сообщений о проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа пока не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.
https://ria.ru/20240121/tanker-1922665331.html
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в мире, корсаков, сахалин, охотское море
В мире, Корсаков, Сахалин, Охотское море
Японский ледокол возобновил операцию по вызволению танкера в Охотском море

Японский ледокол возобновил операцию по вызволению российского танкера из льдов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОхотское море
Охотское море - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Охотское море. Архивное фото
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ТОКИО, 30 янв - РИА Новости. Японский ледокол "Тэсио", направленный накануне к заблокированному во льдах танкеру "Остров Сахалин" под флагом РФ, утром во вторник возобновил работы по вызволению судна, сообщает портал STV News.
По его данным, работы были возобновлены в 7 утра по японскому времени (01.00 мск) примерно в 70 километрах от танкера.
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Также отмечается, что владелец судна "Остров Сахалин" запросил помощи у российской стороны, после чего к танкеру из порта Корсаков вышел ледокол.
Во вторник источник рассказал РИА Новости, что российский спасатель "Берингов пролив" прибыл к танкеру "Остров Сахалин", заблокированному в дрейфующих льдах в Охотском море, чтобы затем начать проводку. Как уточнили агентству спасатели, "Берингов пролив" вышел из порта Корсаков на Сахалине, в район шёл 12 часов, "с экипажем (танкера – ред.) всё нормально, судно не повреждено".
Накануне агентство Киодо сообщило, что около 03.40 29 января по японскому времени (21.40 28 января мск) экипаж танкера "Остров Сахалин" под флагом России связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны Японии, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. В этот момент судно находилось в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо.
К танкеру был направлен ледокол "Тэсио", однако операция по вызволению танкера была приостановлена с заходом солнца. Сообщений о проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа пока не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.
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