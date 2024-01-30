Японский ледокол возобновил операцию по вызволению танкера в Охотском море
Японский ледокол возобновил операцию по вызволению российского танкера из льдов
Охотское море. Архивное фото
ТОКИО, 30 янв - РИА Новости. Японский ледокол "Тэсио", направленный накануне к заблокированному во льдах танкеру "Остров Сахалин" под флагом РФ, утром во вторник возобновил работы по вызволению судна, сообщает портал STV News.
По его данным, работы были возобновлены в 7 утра по японскому времени (01.00 мск) примерно в 70 километрах от танкера.
Также отмечается, что владелец судна "Остров Сахалин" запросил помощи у российской стороны, после чего к танкеру из порта Корсаков вышел ледокол.
Во вторник источник рассказал РИА Новости, что российский спасатель "Берингов пролив" прибыл к танкеру "Остров Сахалин", заблокированному в дрейфующих льдах в Охотском море, чтобы затем начать проводку. Как уточнили агентству спасатели, "Берингов пролив" вышел из порта Корсаков на Сахалине, в район шёл 12 часов, "с экипажем (танкера – ред.) всё нормально, судно не повреждено".
Накануне агентство Киодо сообщило, что около 03.40 29 января по японскому времени (21.40 28 января мск) экипаж танкера "Остров Сахалин" под флагом России связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны Японии, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. В этот момент судно находилось в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо.
К танкеру был направлен ледокол "Тэсио", однако операция по вызволению танкера была приостановлена с заходом солнца. Сообщений о проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа пока не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.