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Под Кишиневом хотят построить военный лагерь - РИА Новости, 30.01.2024
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16:40 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924403173.html
Под Кишиневом хотят построить военный лагерь
Под Кишиневом хотят построить военный лагерь - РИА Новости, 30.01.2024
Под Кишиневом хотят построить военный лагерь
Минобороны Молдавии намерено заполучить в свое ведение земли вблизи Кишинева для строительства постоянного военного лагеря, такую инициативу рассмотрят на... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:40
2024-01-30T16:40
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КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Минобороны Молдавии намерено заполучить в свое ведение земли вблизи Кишинева для строительства постоянного военного лагеря, такую инициативу рассмотрят на заседании правительства республики 31 января, сообщается на сайте кабмина. Согласно проекту постановления правительства, два участка земли вблизи коммуны Бачой (входит в состав муниципалитета Кишинева), которые находятся в ведении министерств образования и сельского хозяйства, должны быть переданы минобороны для обустройства постоянного военного лагеря № 136. "В сотрудничестве с партнерами по развитию, военными экспертами из США и Румынии была разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и обустройства постоянного военного лагеря № 136 вблизи Бачой", - говорится в обосновании проекта постановления, опубликованного на сайте правительства. В документе также сообщается, что смена категории земель сельскохозяйственного назначения на категорию земель промышленности, транспорта, телекоммуникации и других специальных целей и передача их в управление минобороны "обусловлена необходимостью обеспечения непрерывности процесса строительства и развития Национальной армии с целью ее подготовки к выполнению оборонных задач страны". "Одной из основных целей процесса модернизации/развития военной инфраструктуры является реконструкция современного военного лагеря в соответствии с западными военными стандартами", - подчеркнуто в обосновании. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924321181.html
https://ria.ru/20240127/moldavii-1923846911.html
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в мире, молдавия, кишинев, сша, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, США, НАТО
Под Кишиневом хотят построить военный лагерь

Власти Молдавии намерены построить под Кишиневом постоянный военный лагерь

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Минобороны Молдавии намерено заполучить в свое ведение земли вблизи Кишинева для строительства постоянного военного лагеря, такую инициативу рассмотрят на заседании правительства республики 31 января, сообщается на сайте кабмина.
Согласно проекту постановления правительства, два участка земли вблизи коммуны Бачой (входит в состав муниципалитета Кишинева), которые находятся в ведении министерств образования и сельского хозяйства, должны быть переданы минобороны для обустройства постоянного военного лагеря № 136.
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"В сотрудничестве с партнерами по развитию, военными экспертами из США и Румынии была разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и обустройства постоянного военного лагеря № 136 вблизи Бачой", - говорится в обосновании проекта постановления, опубликованного на сайте правительства.
В документе также сообщается, что смена категории земель сельскохозяйственного назначения на категорию земель промышленности, транспорта, телекоммуникации и других специальных целей и передача их в управление минобороны "обусловлена необходимостью обеспечения непрерывности процесса строительства и развития Национальной армии с целью ее подготовки к выполнению оборонных задач страны". "Одной из основных целей процесса модернизации/развития военной инфраструктуры является реконструкция современного военного лагеря в соответствии с западными военными стандартами", - подчеркнуто в обосновании.
Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
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