https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924403173.html

Под Кишиневом хотят построить военный лагерь

Под Кишиневом хотят построить военный лагерь - РИА Новости, 30.01.2024

Под Кишиневом хотят построить военный лагерь

Минобороны Молдавии намерено заполучить в свое ведение земли вблизи Кишинева для строительства постоянного военного лагеря, такую инициативу рассмотрят на... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:40

2024-01-30T16:40

2024-01-30T16:40

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КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Минобороны Молдавии намерено заполучить в свое ведение земли вблизи Кишинева для строительства постоянного военного лагеря, такую инициативу рассмотрят на заседании правительства республики 31 января, сообщается на сайте кабмина. Согласно проекту постановления правительства, два участка земли вблизи коммуны Бачой (входит в состав муниципалитета Кишинева), которые находятся в ведении министерств образования и сельского хозяйства, должны быть переданы минобороны для обустройства постоянного военного лагеря № 136. "В сотрудничестве с партнерами по развитию, военными экспертами из США и Румынии была разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и обустройства постоянного военного лагеря № 136 вблизи Бачой", - говорится в обосновании проекта постановления, опубликованного на сайте правительства. В документе также сообщается, что смена категории земель сельскохозяйственного назначения на категорию земель промышленности, транспорта, телекоммуникации и других специальных целей и передача их в управление минобороны "обусловлена необходимостью обеспечения непрерывности процесса строительства и развития Национальной армии с целью ее подготовки к выполнению оборонных задач страны". "Одной из основных целей процесса модернизации/развития военной инфраструктуры является реконструкция современного военного лагеря в соответствии с западными военными стандартами", - подчеркнуто в обосновании. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.

https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924321181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, сша, нато