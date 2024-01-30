https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924322529.html

Партия "Возрождение" призвала объединиться против переизбрания Санду

Партия "Возрождение" призвала объединиться против переизбрания Санду - РИА Новости, 30.01.2024

Партия "Возрождение" призвала объединиться против переизбрания Санду

Молдавская партия "Возрождение" призывает все оппозиционные силы республики объединиться против действующей власти и не допустить переизбрания нынешнего... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:24

2024-01-30T12:24

2024-01-30T12:24

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Молдавская партия "Возрождение" призывает все оппозиционные силы республики объединиться против действующей власти и не допустить переизбрания нынешнего президента Майи Санду на второй срок, заявила один из лидеров политсилы Наталья Параска. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских или президентских выборов. "Сегодня я бы хотела обратиться ко всем оппозиционным политическим силам. У нас могут быть разные взгляды по многим вопросам, но сегодня это не главное. Мы видим, как Майя Санду и PAS (ПДС, правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) ведет нашу страну к экономической катастрофе и социальным потрясениям. Мы понимаем, что Майя Санду и PAS системно уничтожают оппозицию, ограничивают свободу слова и отбирают наши гражданские права. Мы предлагаем начать диалог о консолидации всех оппозиционных сил под лозунгом "Молдова без Майи Санду, Молдова без PAS", - заявила Параска на брифинге. По ее мнению, Санду пойдет на все, чтобы обеспечить свое переизбрание на второй срок. "И у нас есть только один шанс остановить это вопиющее беззаконие – мы должны объединиться. Второй мандат Санду – это путь к диктатуре одной политической силы. И наша общая задача – не допустить этого", - подчеркнула Параска. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924321181.html

https://ria.ru/20240128/oppozitsiya-1923994678.html

молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду