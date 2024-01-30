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Партия "Возрождение" призвала объединиться против переизбрания Санду - РИА Новости, 30.01.2024
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12:24 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924322529.html
Партия "Возрождение" призвала объединиться против переизбрания Санду
Партия "Возрождение" призвала объединиться против переизбрания Санду - РИА Новости, 30.01.2024
Партия "Возрождение" призвала объединиться против переизбрания Санду
Молдавская партия "Возрождение" призывает все оппозиционные силы республики объединиться против действующей власти и не допустить переизбрания нынешнего... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:24
2024-01-30T12:24
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Молдавская партия "Возрождение" призывает все оппозиционные силы республики объединиться против действующей власти и не допустить переизбрания нынешнего президента Майи Санду на второй срок, заявила один из лидеров политсилы Наталья Параска. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских или президентских выборов. "Сегодня я бы хотела обратиться ко всем оппозиционным политическим силам. У нас могут быть разные взгляды по многим вопросам, но сегодня это не главное. Мы видим, как Майя Санду и PAS (ПДС, правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) ведет нашу страну к экономической катастрофе и социальным потрясениям. Мы понимаем, что Майя Санду и PAS системно уничтожают оппозицию, ограничивают свободу слова и отбирают наши гражданские права. Мы предлагаем начать диалог о консолидации всех оппозиционных сил под лозунгом "Молдова без Майи Санду, Молдова без PAS", - заявила Параска на брифинге. По ее мнению, Санду пойдет на все, чтобы обеспечить свое переизбрание на второй срок. "И у нас есть только один шанс остановить это вопиющее беззаконие – мы должны объединиться. Второй мандат Санду – это путь к диктатуре одной политической силы. И наша общая задача – не допустить этого", - подчеркнула Параска. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924321181.html
https://ria.ru/20240128/oppozitsiya-1923994678.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Партия "Возрождение" призвала объединиться против переизбрания Санду

Партия "Возрождение" призвала оппозицию объединиться против переизбрания Санду

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСторонники молдавской оппозиции
Сторонники молдавской оппозиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сторонники молдавской оппозиции. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Молдавская партия "Возрождение" призывает все оппозиционные силы республики объединиться против действующей власти и не допустить переизбрания нынешнего президента Майи Санду на второй срок, заявила один из лидеров политсилы Наталья Параска.
Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских или президентских выборов.
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"Сегодня я бы хотела обратиться ко всем оппозиционным политическим силам. У нас могут быть разные взгляды по многим вопросам, но сегодня это не главное. Мы видим, как Майя Санду и PAS (ПДС, правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) ведет нашу страну к экономической катастрофе и социальным потрясениям. Мы понимаем, что Майя Санду и PAS системно уничтожают оппозицию, ограничивают свободу слова и отбирают наши гражданские права. Мы предлагаем начать диалог о консолидации всех оппозиционных сил под лозунгом "Молдова без Майи Санду, Молдова без PAS", - заявила Параска на брифинге.
По ее мнению, Санду пойдет на все, чтобы обеспечить свое переизбрание на второй срок. "И у нас есть только один шанс остановить это вопиющее беззаконие – мы должны объединиться. Второй мандат Санду – это путь к диктатуре одной политической силы. И наша общая задача – не допустить этого", - подчеркнула Параска.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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