https://ria.ru/20240130/moda-1924387406.html
На участие во второй Московской неделе моды подали более тысячи заявок
На участие во второй Московской неделе моды подали более тысячи заявок - РИА Новости, 30.01.2024
На участие во второй Московской неделе моды подали более тысячи заявок
Более 1 тысячи заявок из 72 регионов России подано на участие во второй Московской неделе моды, что почти на 20% большем, чем в предыдущий раз, сообщили... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:41
2024-01-30T15:41
2024-01-30T15:41
выставка-форум "россия"
москва
вднх
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 1 тысячи заявок из 72 регионов России подано на участие во второй Московской неделе моды, что почти на 20% большем, чем в предыдущий раз, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "На участие во второй Московской неделе моды поступило 1038 заявок – почти на 20% больше, чем в предыдущий раз. Их подали дизайнеры из 72 регионов России", - сказали в пресс-службе. Неделя моды пройдет в столице с 1 по 8 марта. Основными площадками станут центральный выставочный зал "Манеж" и павильон №75 на ВДНХ – одно из пространств международной выставки-форума "Россия". Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что о желании презентовать свои коллекции на Московской неделе моды заявили дизайнеры из 151 города России. "Среди них Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань", - сказала Сергунина. Она добавила, что заявки впервые поступили из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты. Общее число представленных городов выросло практически вдвое. В пресс-службе уточнили, что до 1 февраля экспертный совет отберет порядка 100 участников модных показов, 60 – открытого маркета, 50 – шоурума для бизнеса. Кроме того, приглашения на мероприятия получили дизайнеры из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции, Сербии, Южно-Африканской Республики и других стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вднх
Выставка-форум "Россия", Москва, ВДНХ
На участие во второй Московской неделе моды подали более тысячи заявок
На участие во II Московской неделе моды подали более 1000 заявок из 72 регионов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 1 тысячи заявок из 72 регионов России подано на участие во второй Московской неделе моды, что почти на 20% большем, чем в предыдущий раз, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры.
"На участие во второй Московской неделе моды поступило 1038 заявок – почти на 20% больше, чем в предыдущий раз. Их подали дизайнеры из 72 регионов России", - сказали в пресс-службе.
Неделя моды пройдет в столице с 1 по 8 марта. Основными площадками станут центральный выставочный зал "Манеж" и павильон №75 на ВДНХ – одно из пространств международной выставки-форума "Россия".
Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что о желании презентовать свои коллекции на Московской неделе моды заявили дизайнеры из 151 города России. "Среди них Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань", - сказала Сергунина.
В Дне энергетики на выставке "Россия" приняли участие 123 тысячи гостей
Она добавила, что заявки впервые поступили из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты. Общее число представленных городов выросло практически вдвое.
В пресс-службе уточнили, что до 1 февраля экспертный совет отберет порядка 100 участников модных показов, 60 – открытого маркета, 50 – шоурума для бизнеса. Кроме того, приглашения на мероприятия получили дизайнеры из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции, Сербии, Южно-Африканской Республики и других стран.