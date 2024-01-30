https://ria.ru/20240130/moda-1924387406.html

На участие во второй Московской неделе моды подали более тысячи заявок

На участие во второй Московской неделе моды подали более тысячи заявок - РИА Новости, 30.01.2024

На участие во второй Московской неделе моды подали более тысячи заявок

Более 1 тысячи заявок из 72 регионов России подано на участие во второй Московской неделе моды, что почти на 20% большем, чем в предыдущий раз, сообщили... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:41

2024-01-30T15:41

2024-01-30T15:41

выставка-форум "россия"

москва

вднх

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 1 тысячи заявок из 72 регионов России подано на участие во второй Московской неделе моды, что почти на 20% большем, чем в предыдущий раз, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "На участие во второй Московской неделе моды поступило 1038 заявок – почти на 20% больше, чем в предыдущий раз. Их подали дизайнеры из 72 регионов России", - сказали в пресс-службе. Неделя моды пройдет в столице с 1 по 8 марта. Основными площадками станут центральный выставочный зал "Манеж" и павильон №75 на ВДНХ – одно из пространств международной выставки-форума "Россия". Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что о желании презентовать свои коллекции на Московской неделе моды заявили дизайнеры из 151 города России. "Среди них Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань", - сказала Сергунина. Она добавила, что заявки впервые поступили из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты. Общее число представленных городов выросло практически вдвое. В пресс-службе уточнили, что до 1 февраля экспертный совет отберет порядка 100 участников модных показов, 60 – открытого маркета, 50 – шоурума для бизнеса. Кроме того, приглашения на мероприятия получили дизайнеры из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции, Сербии, Южно-Африканской Республики и других стран.

https://ria.ru/20240128/vystavka-1923958603.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, вднх