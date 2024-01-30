https://ria.ru/20240130/mkkk-1924418598.html
МККК обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине
МККК обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине - РИА Новости, 30.01.2024
МККК обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине
Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине на Западном берегу и обсудит этот вопрос с Израилем в своем... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:29
2024-01-30T17:29
2024-01-30T17:29
в мире
израиль
палестина
международный комитет красного креста (мккк)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 30 янв - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине на Западном берегу и обсудит этот вопрос с Израилем в своем двустороннем диалоге, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор. По данным минздрава Палестины, группа из двенадцати бойцов израильского подразделения, переодетая в медиков и местных жителей, во вторник утром пробралась на третий этаж больницы Ибн Сина в Дженине . "МККК с обеспокоенностью смотрит за операцией израильских сил безопасности в больнице в Дженине. В соответствии с международным гуманитарным правом больницы и медицинские пациенты должны всегда пользоваться уважением и защитой. МККК обсудит этот вопрос в рамках своего конфиденциального диалога с соответствующими властями", - сказала она.
https://ria.ru/20240130/izrail-1924390350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МККК обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине
МККК обеспокоен военной операцией Израиля в больнице в Дженине