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МККК обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине - РИА Новости, 30.01.2024
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17:29 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/mkkk-1924418598.html
МККК обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине
МККК обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине - РИА Новости, 30.01.2024
МККК обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине
Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине на Западном берегу и обсудит этот вопрос с Израилем в своем... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:29
2024-01-30T17:29
в мире
израиль
палестина
международный комитет красного креста (мккк)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 30 янв - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине на Западном берегу и обсудит этот вопрос с Израилем в своем двустороннем диалоге, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор. По данным минздрава Палестины, группа из двенадцати бойцов израильского подразделения, переодетая в медиков и местных жителей, во вторник утром пробралась на третий этаж больницы Ибн Сина в Дженине . "МККК с обеспокоенностью смотрит за операцией израильских сил безопасности в больнице в Дженине. В соответствии с международным гуманитарным правом больницы и медицинские пациенты должны всегда пользоваться уважением и защитой. МККК обсудит этот вопрос в рамках своего конфиденциального диалога с соответствующими властями", - сказала она.
https://ria.ru/20240130/izrail-1924390350.html
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в мире, израиль, палестина, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МККК обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине

МККК обеспокоен военной операцией Израиля в больнице в Дженине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 янв - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине на Западном берегу и обсудит этот вопрос с Израилем в своем двустороннем диалоге, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор.
По данным минздрава Палестины, группа из двенадцати бойцов израильского подразделения, переодетая в медиков и местных жителей, во вторник утром пробралась на третий этаж больницы Ибн Сина в Дженине .
"МККК с обеспокоенностью смотрит за операцией израильских сил безопасности в больнице в Дженине. В соответствии с международным гуманитарным правом больницы и медицинские пациенты должны всегда пользоваться уважением и защитой. МККК обсудит этот вопрос в рамках своего конфиденциального диалога с соответствующими властями", - сказала она.
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В миреИзраильПалестинаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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