https://ria.ru/20240130/mkkk-1924418598.html

МККК обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине

МККК обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине - РИА Новости, 30.01.2024

МККК обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине

Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине на Западном берегу и обсудит этот вопрос с Израилем в своем... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:29

2024-01-30T17:29

2024-01-30T17:29

в мире

израиль

палестина

международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 30 янв - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен операцией Израиля в больнице в Дженине на Западном берегу и обсудит этот вопрос с Израилем в своем двустороннем диалоге, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор. По данным минздрава Палестины, группа из двенадцати бойцов израильского подразделения, переодетая в медиков и местных жителей, во вторник утром пробралась на третий этаж больницы Ибн Сина в Дженине . "МККК с обеспокоенностью смотрит за операцией израильских сил безопасности в больнице в Дженине. В соответствии с международным гуманитарным правом больницы и медицинские пациенты должны всегда пользоваться уважением и защитой. МККК обсудит этот вопрос в рамках своего конфиденциального диалога с соответствующими властями", - сказала она.

https://ria.ru/20240130/izrail-1924390350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, палестина, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году