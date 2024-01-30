https://ria.ru/20240130/metro-1924268225.html
Движение поездов на "фиолетовой" ветке московского метро восстановили
Движение поездов на "фиолетовой" ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 30.01.2024
Движение поездов на "фиолетовой" ветке московского метро восстановили
Движение поездов на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро восстановили через 20 минут, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T07:00
2024-01-30T07:00
2024-01-30T07:00
москва
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Движение поездов на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро восстановили через 20 минут, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в 6.20 мск ведомство сообщило, что движение поездов временно увеличено на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро из-за человека на пути. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231114/metro-1909280350.html
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москва
Движение поездов на "фиолетовой" ветке московского метро восстановили
Движение поездов на фиолетовой ветки метро в Москве восстановили через 20 минут