Рейтинг@Mail.ru
Движение поездов на "фиолетовой" ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/metro-1924268225.html
Движение поездов на "фиолетовой" ветке московского метро восстановили
Движение поездов на "фиолетовой" ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 30.01.2024
Движение поездов на "фиолетовой" ветке московского метро восстановили
Движение поездов на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро восстановили через 20 минут, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T07:00
2024-01-30T07:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569650471_0:223:2850:1826_1920x0_80_0_0_afe0bb5638cec10c8647e5a528de3ffb.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Движение поездов на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро восстановили через 20 минут, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в 6.20 мск ведомство сообщило, что движение поездов временно увеличено на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро из-за человека на пути. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231114/metro-1909280350.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569650471_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_9fec5687b3b084923a19d91eb549dc30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Движение поездов на "фиолетовой" ветке московского метро восстановили

Движение поездов на фиолетовой ветки метро в Москве восстановили через 20 минут

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на станции "Пушкинская" Московского метрополитена
Сотрудник полиции на станции Пушкинская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции на станции "Пушкинская" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Движение поездов на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро восстановили через 20 минут, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в 6.20 мск ведомство сообщило, что движение поездов временно увеличено на юго-востоке "фиолетовой" ветки московского метро из-за человека на пути.
Станция Кунцевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
На голубой ветке метро приостановили движение из-за человека на путях
14 ноября 2023, 08:00
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала