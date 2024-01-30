https://ria.ru/20240130/megafon-1924452581.html
В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно
В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно - РИА Новости, 30.01.2024
В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно
"Мегафон" фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета, однако проблема не на сети, оператор работает штатно, сообщила компания РИА... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:10
2024-01-30T20:10
2024-01-30T20:15
технологии
мегафон
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Мегафон" фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета, однако проблема не на сети, оператор работает штатно, сообщила компания РИА Новости. Ранее во вторник, по данным сервиса Downradar, россияне сообщали о сбоях в работе сайтов доменной зоны ru. "Мегафон" фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. Проблема не на сети, наша сеть работает штатно", - рассказал оператор.
https://ria.ru/20240130/bilayn-1924452079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мегафон, россия
Технологии, Мегафон, Россия
В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно
В "Мегафоне" заявили о снижении трафика в российском сегменте интернета