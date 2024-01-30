https://ria.ru/20240130/megafon-1924452581.html

В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно

В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно - РИА Новости, 30.01.2024

В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно

"Мегафон" фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета, однако проблема не на сети, оператор работает штатно, сообщила компания РИА... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:10

2024-01-30T20:10

2024-01-30T20:15

технологии

мегафон

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Мегафон" фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета, однако проблема не на сети, оператор работает штатно, сообщила компания РИА Новости. Ранее во вторник, по данным сервиса Downradar, россияне сообщали о сбоях в работе сайтов доменной зоны ru. "Мегафон" фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. Проблема не на сети, наша сеть работает штатно", - рассказал оператор.

https://ria.ru/20240130/bilayn-1924452079.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, мегафон, россия