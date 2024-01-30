Рейтинг@Mail.ru
В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 30.01.2024 (обновлено: 20:15 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/megafon-1924452581.html
В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно
В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно - РИА Новости, 30.01.2024
В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно
"Мегафон" фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета, однако проблема не на сети, оператор работает штатно, сообщила компания РИА... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:10
2024-01-30T20:15
технологии
мегафон
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906717482_0:82:3026:1784_1920x0_80_0_0_22b2ab0aa785d39a0ab8fa6b50c7afe5.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Мегафон" фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета, однако проблема не на сети, оператор работает штатно, сообщила компания РИА Новости. Ранее во вторник, по данным сервиса Downradar, россияне сообщали о сбоях в работе сайтов доменной зоны ru. "Мегафон" фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. Проблема не на сети, наша сеть работает штатно", - рассказал оператор.
https://ria.ru/20240130/bilayn-1924452079.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906717482_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_8cb99f3955a69675605fef8658363714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, мегафон, россия
Технологии, Мегафон, Россия
В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно

В "Мегафоне" заявили о снижении трафика в российском сегменте интернета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании "Мегафон"
Логотип в офисе компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип в офисе компании "Мегафон". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Мегафон" фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета, однако проблема не на сети, оператор работает штатно, сообщила компания РИА Новости.
Ранее во вторник, по данным сервиса Downradar, россияне сообщали о сбоях в работе сайтов доменной зоны ru.
«
"Мегафон" фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. Проблема не на сети, наша сеть работает штатно", - рассказал оператор.
Логотип Билайн - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В "Билайне" заявили, что сеть работает штатно
Вчера, 20:06
 
ТехнологииМегафонРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала