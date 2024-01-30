Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах
Медведев: стратегическая роль Курил будет расти, включая размещение там оружия
© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Стратегическая роль Курил будет расти, включая размещение там нового оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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"Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия", — написал он в Telegram-канале.
По словам Медведева, Москву абсолютно не волнуют "чувства японского народа" относительно этих островов. Он добавил, что Курилы — это не "спорные территории", а часть России. При этом "те из самураев, кому особенно грустно, могут <...> сделать себе сеппуку", если у них хватит на это смелости, добавил зампред Совбеза.
"Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки", — добавил он.
Ранее во вторник японский премьер Фумио Кисида, выступая с речью в парламенте, заявил о намерении заключить мир с Россией после решения территориального спора. При этом он подчеркнул, что Токио продолжит оказывать санкционное давление на Москву.
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Токио вступило в силу в 1972 году).
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.