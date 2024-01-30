https://ria.ru/20240130/mariupol-1924365284.html

Немецкого журналиста шокировало увиденное в Мариуполе

Немецкого журналиста шокировало увиденное в Мариуполе - РИА Новости, 30.01.2024

Немецкого журналиста шокировало увиденное в Мариуполе

Восстановление Мариуполя идет полным ходом и жители города рады приходу России, заявил немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:30

2024-01-30T14:30

2024-01-30T15:37

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Восстановление Мариуполя идет полным ходом и жители города рады приходу России, заявил немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF."Мы видим, что идет восстановление. Строят улицы, школы, жилые районы. Все идет очень быстро. <…> Люди, которые здесь живут, <…> настроены пророссийски", — отметил он.Приехавшего в Мариуполь Корпера поразило то, что жизнь в городе течет своим чередом, все работает в нормальном режиме."Этот город полностью функционирует", — резюмировал репортер.В мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Сразу после этого началось активное восстановление города.

https://ria.ru/20240130/obostrenie-1924280773.html

https://ria.ru/20240130/otchayanie-1924303673.html

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