https://ria.ru/20240130/mariupol-1924365284.html
Немецкого журналиста шокировало увиденное в Мариуполе
Немецкого журналиста шокировало увиденное в Мариуполе - РИА Новости, 30.01.2024
Немецкого журналиста шокировало увиденное в Мариуполе
Восстановление Мариуполя идет полным ходом и жители города рады приходу России, заявил немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:30
2024-01-30T14:30
2024-01-30T15:37
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Восстановление Мариуполя идет полным ходом и жители города рады приходу России, заявил немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF."Мы видим, что идет восстановление. Строят улицы, школы, жилые районы. Все идет очень быстро. <…> Люди, которые здесь живут, <…> настроены пророссийски", — отметил он.Приехавшего в Мариуполь Корпера поразило то, что жизнь в городе течет своим чередом, все работает в нормальном режиме."Этот город полностью функционирует", — резюмировал репортер.В мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Сразу после этого началось активное восстановление города.
https://ria.ru/20240130/obostrenie-1924280773.html
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в мире, мариуполь, россия
В мире, Мариуполь, Россия
Немецкого журналиста шокировало увиденное в Мариуполе
Репортера немецкого ZDF Корпера поразили темпы восстановления Мариуполя
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Восстановление Мариуполя идет полным ходом и жители города рады приходу России, заявил немецкий журналист Армин Корпер в репортаже
для телеканала ZDF.
"Мы видим, что идет восстановление. Строят улицы, школы, жилые районы. Все идет очень быстро. <…> Люди, которые здесь живут, <…> настроены пророссийски", — отметил он.
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Приехавшего в Мариуполь Корпера поразило то, что жизнь в городе течет своим чередом, все работает в нормальном режиме.
"Этот город полностью функционирует", — резюмировал репортер.
В мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Сразу после этого началось активное восстановление города.
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