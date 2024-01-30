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Боевика ВСУ пожизненно осудили за приказ убить десять жителей Мариуполя
Боевика ВСУ пожизненно осудили за приказ убить десять жителей Мариуполя - РИА Новости, 30.01.2024
Боевика ВСУ пожизненно осудили за приказ убить десять жителей Мариуполя
Суд в Донецке приговорил к пожизненному сроку заключения командира подразделения ВСУ, приказавшего расстрелять десять мирных жителей Мариуполя, сообщили... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:32
2024-01-30T11:32
2024-01-30T15:32
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к пожизненному сроку заключения командира подразделения ВСУ, приказавшего расстрелять десять мирных жителей Мариуполя, сообщили пресс-службы Генеральной прокуратуры и Следственного комитета."Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего командира взвода 56-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Василия Ткачука", – указали в материале.По версии следствия, с марта по апрель 2022 года Ткачук отдал приказ подчиненным о "ликвидации" мирных жителей Мариуполя, после чего Ромашин, Колмычевский, Добровольский и Кулык выстрелили из автоматов по десяти людям, проходившим около металлургического комбината. От полученных ранений умерли семь мужчин и женщина, двоим удалось спастись. Как уточнили в СК, Ткачук полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях и дал признательные показания. "Суд приговорил Ткачука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — уточнили в релизе. Осенью Колмычевского и Кулыка также приговорили к пожизненному заключению, а Добровольского и Ромашина — к 30 годам лишения свободы.
https://ria.ru/20240126/prigovor-1923700715.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, мариуполь, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Боевика ВСУ пожизненно осудили за приказ убить десять жителей Мариуполя
Комбриг ВСУ получил пожизненный срок за приказ убить десять жителей Мариуполя