https://ria.ru/20240130/mariupol-1924308601.html

Боевика ВСУ пожизненно осудили за приказ убить десять жителей Мариуполя

Боевика ВСУ пожизненно осудили за приказ убить десять жителей Мариуполя - РИА Новости, 30.01.2024

Боевика ВСУ пожизненно осудили за приказ убить десять жителей Мариуполя

Суд в Донецке приговорил к пожизненному сроку заключения командира подразделения ВСУ, приказавшего расстрелять десять мирных жителей Мариуполя, сообщили... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:32

2024-01-30T11:32

2024-01-30T15:32

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к пожизненному сроку заключения командира подразделения ВСУ, приказавшего расстрелять десять мирных жителей Мариуполя, сообщили пресс-службы Генеральной прокуратуры и Следственного комитета."Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего командира взвода 56-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Василия Ткачука", – указали в материале.По версии следствия, с марта по апрель 2022 года Ткачук отдал приказ подчиненным о "ликвидации" мирных жителей Мариуполя, после чего Ромашин, Колмычевский, Добровольский и Кулык выстрелили из автоматов по десяти людям, проходившим около металлургического комбината. От полученных ранений умерли семь мужчин и женщина, двоим удалось спастись. Как уточнили в СК, Ткачук полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях и дал признательные показания. "Суд приговорил Ткачука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — уточнили в релизе. Осенью Колмычевского и Кулыка также приговорили к пожизненному заключению, а Добровольского и Ромашина — к 30 годам лишения свободы.

https://ria.ru/20240126/prigovor-1923700715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, мариуполь, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр