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МИД России заявил, что точной даты визита Мадуро пока нет - РИА Новости, 30.01.2024
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14:45 30.01.2024 (обновлено: 17:08 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/maduro-1924371985.html
МИД России заявил, что точной даты визита Мадуро пока нет
МИД России заявил, что точной даты визита Мадуро пока нет - РИА Новости, 30.01.2024
МИД России заявил, что точной даты визита Мадуро пока нет
Конкретных сроков возможного визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию нет, но он остается на повестке дня, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:45
2024-01-30T17:08
политика
россия
венесуэла
николас мадуро
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Конкретных сроков возможного визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию нет, но он остается на повестке дня, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее во вторник Мадуро сообщил, что намерен в скором времени посетить Россию."Насколько я понимаю, график венесуэльского лидера находится в процессе верстки. Сейчас договоренностей о конкретных сроках и маршруте его поездки и продолжительности пребывания в РФ нет. Нужно вначале достичь соответствующей договорённости. Но то, что вопрос о визите президента Мадуро находится на повестке дня - это факт", - сказал Рябков.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит в Россию Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность. Посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год.
https://ria.ru/20240130/maduro-1924263605.html
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политика, россия, венесуэла, николас мадуро, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Венесуэла, Николас Мадуро, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России заявил, что точной даты визита Мадуро пока нет

Рябков: конкретных сроков возможного визита Мадуро в Россию еще нет

© РИА Новости / Магда Хибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Магда Хибелли
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Конкретных сроков возможного визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию нет, но он остается на повестке дня, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее во вторник Мадуро сообщил, что намерен в скором времени посетить Россию.
"Насколько я понимаю, график венесуэльского лидера находится в процессе верстки. Сейчас договоренностей о конкретных сроках и маршруте его поездки и продолжительности пребывания в РФ нет. Нужно вначале достичь соответствующей договорённости. Но то, что вопрос о визите президента Мадуро находится на повестке дня - это факт", - сказал Рябков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит в Россию Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность. Посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Вчера, 04:43
 
ПолитикаРоссияВенесуэлаНиколас МадуроСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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