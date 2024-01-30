https://ria.ru/20240130/maduro-1924371985.html

МИД России заявил, что точной даты визита Мадуро пока нет

МИД России заявил, что точной даты визита Мадуро пока нет - РИА Новости, 30.01.2024

МИД России заявил, что точной даты визита Мадуро пока нет

Конкретных сроков возможного визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию нет, но он остается на повестке дня, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:45

2024-01-30T14:45

2024-01-30T17:08

политика

россия

венесуэла

николас мадуро

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Конкретных сроков возможного визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию нет, но он остается на повестке дня, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее во вторник Мадуро сообщил, что намерен в скором времени посетить Россию."Насколько я понимаю, график венесуэльского лидера находится в процессе верстки. Сейчас договоренностей о конкретных сроках и маршруте его поездки и продолжительности пребывания в РФ нет. Нужно вначале достичь соответствующей договорённости. Но то, что вопрос о визите президента Мадуро находится на повестке дня - это факт", - сказал Рябков.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит в Россию Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность. Посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год.

https://ria.ru/20240130/maduro-1924263605.html

россия

венесуэла

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Кирилл Волков

политика, россия, венесуэла, николас мадуро, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)