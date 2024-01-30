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Власти Львовской области отчитались о завершении "декоммунизации" в регионе - РИА Новости, 30.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/lvov-1924388691.html
Власти Львовской области отчитались о завершении "декоммунизации" в регионе
Власти Львовской области отчитались о завершении "декоммунизации" в регионе - РИА Новости, 30.01.2024
Власти Львовской области отчитались о завершении "декоммунизации" в регионе
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил в Telegram-канале, что регион первым на Украине избавился от всех советских памятников. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:45
2024-01-30T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
ссср
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил в Telegram-канале, что регион первым на Украине избавился от всех советских памятников. "Львовщина первой на Украине полностью завершила процесс декоммунизации. После активной работы областной рабочей группы в Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник", - говорится в сообщении. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу еще и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
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в мире, украина, львовская область, ссср, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, СССР, Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти Львовской области отчитались о завершении "декоммунизации" в регионе

Глава Львовской ОВА: регион первым на Украине избавился от советских памятников

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил в Telegram-канале, что регион первым на Украине избавился от всех советских памятников.
"Львовщина первой на Украине полностью завершила процесс декоммунизации. После активной работы областной рабочей группы в Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник", - говорится в сообщении.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу еще и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовская областьСССРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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