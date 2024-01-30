https://ria.ru/20240130/lgbt-1924386409.html

На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах

На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах - РИА Новости, 30.01.2024

На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах

Таганский суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный на онлайн-кинотеатр "Иви" за показ фильмов с ЛГБТ-сценами* без маркировки... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:37

2024-01-30T15:37

2024-01-30T15:37

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814866720_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_7b3bdb0958fb366aa01f242685c36d5e.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный на онлайн-кинотеатр "Иви" за показ фильмов с ЛГБТ-сценами* без маркировки "18+", сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал административный протокол в отношении ООО "ИВИ.РУ", - сказал собеседник агентства. Это уже четвертый протокол на "Иви" по данной статье КоАП. Ранее на компанию трижды накладывали миллионный штраф за показ без маркировки "18+" фильмов "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие", "Идеальные незнакомцы" и др. Как установил Роскомнадзор, данные фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ*. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности. Сервисы и телеканалы чаще всего привлекают к административной ответственности за показ фильмов или клипов с ЛГБТ-сценами* без плашки "18+".* Экстремистское движение, запрещено в России

https://ria.ru/20240130/shtraf-1924359867.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия