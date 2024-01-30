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На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах - РИА Новости, 30.01.2024
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15:37 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/lgbt-1924386409.html
На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах
На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах - РИА Новости, 30.01.2024
На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах
Таганский суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный на онлайн-кинотеатр "Иви" за показ фильмов с ЛГБТ-сценами* без маркировки... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:37
2024-01-30T15:37
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный на онлайн-кинотеатр "Иви" за показ фильмов с ЛГБТ-сценами* без маркировки "18+", сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал административный протокол в отношении ООО "ИВИ.РУ", - сказал собеседник агентства. Это уже четвертый протокол на "Иви" по данной статье КоАП. Ранее на компанию трижды накладывали миллионный штраф за показ без маркировки "18+" фильмов "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие", "Идеальные незнакомцы" и др. Как установил Роскомнадзор, данные фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ*. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности. Сервисы и телеканалы чаще всего привлекают к административной ответственности за показ фильмов или клипов с ЛГБТ-сценами* без плашки "18+".* Экстремистское движение, запрещено в России
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москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах

На онлайн-кинотеатр "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены в фильмах

© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный на онлайн-кинотеатр "Иви" за показ фильмов с ЛГБТ-сценами* без маркировки "18+", сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал административный протокол в отношении ООО "ИВИ.РУ", - сказал собеседник агентства.
Это уже четвертый протокол на "Иви" по данной статье КоАП. Ранее на компанию трижды накладывали миллионный штраф за показ без маркировки "18+" фильмов "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие", "Идеальные незнакомцы" и др. Как установил Роскомнадзор, данные фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ*.
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
Сервисы и телеканалы чаще всего привлекают к административной ответственности за показ фильмов или клипов с ЛГБТ-сценами* без плашки "18+".
* Экстремистское движение, запрещено в России
Экран ноутбука с изображением страницы загрузки приложения мультимедийной платформы Wink - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Wink оштрафовали за распространение ЛГБТ*-информации
Вчера, 14:12
 
МоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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