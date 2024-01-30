https://ria.ru/20240130/lgbt-1924386409.html
На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах
На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах - РИА Новости, 30.01.2024
На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах
Таганский суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный на онлайн-кинотеатр "Иви" за показ фильмов с ЛГБТ-сценами* без маркировки... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:37
2024-01-30T15:37
2024-01-30T15:37
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный на онлайн-кинотеатр "Иви" за показ фильмов с ЛГБТ-сценами* без маркировки "18+", сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал административный протокол в отношении ООО "ИВИ.РУ", - сказал собеседник агентства. Это уже четвертый протокол на "Иви" по данной статье КоАП. Ранее на компанию трижды накладывали миллионный штраф за показ без маркировки "18+" фильмов "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие", "Идеальные незнакомцы" и др. Как установил Роскомнадзор, данные фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ*. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности. Сервисы и телеканалы чаще всего привлекают к административной ответственности за показ фильмов или клипов с ЛГБТ-сценами* без плашки "18+".* Экстремистское движение, запрещено в России
https://ria.ru/20240130/shtraf-1924359867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах
На онлайн-кинотеатр "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены в фильмах
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный на онлайн-кинотеатр "Иви" за показ фильмов с ЛГБТ-сценами* без маркировки "18+", сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал административный протокол в отношении ООО "ИВИ.РУ", - сказал собеседник агентства.
Это уже четвертый протокол на "Иви" по данной статье КоАП. Ранее на компанию трижды накладывали миллионный штраф за показ без маркировки "18+" фильмов "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие", "Идеальные незнакомцы" и др. Как установил Роскомнадзор
, данные фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ*.
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
Сервисы и телеканалы чаще всего привлекают к административной ответственности за показ фильмов или клипов с ЛГБТ-сценами* без плашки "18+".
* Экстремистское движение, запрещено в России Wink оштрафовали за распространение ЛГБТ*-информации