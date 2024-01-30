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Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии - РИА Новости, 30.01.2024
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14:21 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/lavrov-1924362491.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии
Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии - РИА Новости, 30.01.2024
Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии Мамаду Тангара, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:21
2024-01-30T14:21
россия
москва
гамбия
сергей лавров
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии Мамаду Тангара, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры проходят в особняке МИД России в Москве. Последний раз Тангара посещал РФ прошлым летом, когда он возглавлял делегацию Гамбии на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге.
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россия, москва, гамбия, сергей лавров
Россия, Москва, Гамбия, Сергей Лавров
Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии

Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Гамбии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии Мамаду Тангара, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в особняке МИД России в Москве.
Последний раз Тангара посещал РФ прошлым летом, когда он возглавлял делегацию Гамбии на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге.
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РоссияМоскваГамбияСергей Лавров
 
 
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