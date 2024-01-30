https://ria.ru/20240130/lavrov-1924362491.html

Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии

Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии - РИА Новости, 30.01.2024

Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии Мамаду Тангара, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:21

2024-01-30T14:21

2024-01-30T14:21

россия

москва

гамбия

сергей лавров

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Гамбии Мамаду Тангара, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры проходят в особняке МИД России в Москве. Последний раз Тангара посещал РФ прошлым летом, когда он возглавлял делегацию Гамбии на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923634808.html

россия

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россия, москва, гамбия, сергей лавров