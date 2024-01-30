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Нет сомнений, что "формулу Зеленского" писали на Западе, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2024
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12:34 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/lavrov-1924324895.html
Нет сомнений, что "формулу Зеленского" писали на Западе, заявил Лавров
Нет сомнений, что "формулу Зеленского" писали на Западе, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2024
Нет сомнений, что "формулу Зеленского" писали на Западе, заявил Лавров
У всех, кто хоть немного знает Запад, не должно остаться сомнений, что писали "формулу мира Зеленского" именно западные страны, так "остервенело" её там... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:34
2024-01-30T12:34
в мире
россия
украина
москва
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. У всех, кто хоть немного знает Запад, не должно остаться сомнений, что писали "формулу мира Зеленского" именно западные страны, так "остервенело" её там отстаивают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вы видите, с каким остервенением англосаксы отстаивают безальтернативность формулы Зеленского. Если это так, то у всех тех, кто знает немножко Запад, не должно оставаться сомнений, что писал эту формулу именно Запад", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий по ситуации вокруг Украины. Министр рассказал, что представителей государств, которые ранее выступали со своими мирными инициативами по украинскому кризису, приглашают на Копенгагенский формат. "А там им говорят: "Есть только формула Зеленского, и вы нужны не для того, чтобы какие-то свои идеи продвигать, будь то китайские, бразильские, индийские, южноафриканские (формулы), а только для того, чтобы массовку создать. Считаю, что это цинично", - подчеркнул Лавров. Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html
https://ria.ru/20240122/lavrov-1922830586.html
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в мире, россия, украина, москва, мария захарова, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Сергей Лавров
Нет сомнений, что "формулу Зеленского" писали на Западе, заявил Лавров

Лавров: не должно оставаться сомнений, что "формулу Зеленского" писали на Западе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. У всех, кто хоть немного знает Запад, не должно остаться сомнений, что писали "формулу мира Зеленского" именно западные страны, так "остервенело" её там отстаивают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы видите, с каким остервенением англосаксы отстаивают безальтернативность формулы Зеленского. Если это так, то у всех тех, кто знает немножко Запад, не должно оставаться сомнений, что писал эту формулу именно Запад", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий по ситуации вокруг Украины.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Путин раскритиковал формулу мира Зеленского
16 января, 18:24
Министр рассказал, что представителей государств, которые ранее выступали со своими мирными инициативами по украинскому кризису, приглашают на Копенгагенский формат. "А там им говорят: "Есть только формула Зеленского, и вы нужны не для того, чтобы какие-то свои идеи продвигать, будь то китайские, бразильские, индийские, южноафриканские (формулы), а только для того, чтобы массовку создать. Считаю, что это цинично", - подчеркнул Лавров.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Лавров назвал "формулу мира Зеленского" путем в никуда
22 января, 18:45
 
В миреРоссияУкраинаМоскваМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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