https://ria.ru/20240130/lavrov-1924310698.html

Запад не хочет замечать расползания украинского оружия, заявил Лавров

Запад не хочет замечать расползания украинского оружия, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2024

Запад не хочет замечать расползания украинского оружия, заявил Лавров

Запад не хочет замечать "расползания" оружия, поставляемого на Украину, по горячим точкам в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:40

2024-01-30T11:40

2024-01-30T11:50

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сергей лавров

украина

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Запад не хочет замечать "расползания" оружия, поставляемого на Украину, по горячим точкам в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Еще один аспект, который не очень сильно Запад хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике украинского урегулирования."Оружие, которое поставляет Запад украинскому режиму, обнаружено было не только в зонах конфликта на Ближнем Востоке, но уже нелегальные партии зафиксированы в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, в секторе Газа", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по теме украинского урегулирования.Он напомнил, что существует достаточно подтвержденных фактов, говорящих о присутствии на Украине не только иностранных наемников, но и зарубежных инструкторов.

https://ria.ru/20240124/oruzhie-1923108997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, украина, россия