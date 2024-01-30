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Запад не хочет замечать расползания украинского оружия, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2024
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11:40 30.01.2024 (обновлено: 11:50 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/lavrov-1924310698.html
Запад не хочет замечать расползания украинского оружия, заявил Лавров
Запад не хочет замечать расползания украинского оружия, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2024
Запад не хочет замечать расползания украинского оружия, заявил Лавров
Запад не хочет замечать "расползания" оружия, поставляемого на Украину, по горячим точкам в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:40
2024-01-30T11:50
в мире
сергей лавров
украина
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Запад не хочет замечать "расползания" оружия, поставляемого на Украину, по горячим точкам в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Еще один аспект, который не очень сильно Запад хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике украинского урегулирования."Оружие, которое поставляет Запад украинскому режиму, обнаружено было не только в зонах конфликта на Ближнем Востоке, но уже нелегальные партии зафиксированы в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, в секторе Газа", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по теме украинского урегулирования.Он напомнил, что существует достаточно подтвержденных фактов, говорящих о присутствии на Украине не только иностранных наемников, но и зарубежных инструкторов.
https://ria.ru/20240124/oruzhie-1923108997.html
https://ria.ru/20240122/oruzhie-1922825567.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия
Запад не хочет замечать расползания украинского оружия, заявил Лавров

Лавров: Запад не хочет замечать расползания украинского оружия по горячим точкам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Запад не хочет замечать "расползания" оружия, поставляемого на Украину, по горячим точкам в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Еще один аспект, который не очень сильно Запад хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике украинского урегулирования.
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"Оружие, которое поставляет Запад украинскому режиму, обнаружено было не только в зонах конфликта на Ближнем Востоке, но уже нелегальные партии зафиксированы в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, в секторе Газа", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по теме украинского урегулирования.
Он напомнил, что существует достаточно подтвержденных фактов, говорящих о присутствии на Украине не только иностранных наемников, но и зарубежных инструкторов.
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