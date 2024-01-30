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Из Крыма на фронт отправили плащи-невидимки - РИА Новости, 30.01.2024
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Надежные люди
 
18:14 30.01.2024 (обновлено: 18:16 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/krym-1924433496.html
Из Крыма на фронт отправили плащи-невидимки
Из Крыма на фронт отправили плащи-невидимки - РИА Новости, 30.01.2024
Из Крыма на фронт отправили плащи-невидимки
Крымские волонтеры пошили и отправили партию плащей-невидимок для российских разведчиков, выполняющих боевые задания в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:14
2024-01-30T18:16
надежные люди
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Крымские волонтеры пошили и отправили партию плащей-невидимок для российских разведчиков, выполняющих боевые задания в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим, общественник Александр Талипов. "Силами наших волонтеров пошита и отправлена в зону проведения специальной военной операции партия уникальных плащей-невидимок для разведчиков. Специальная технология делает обладателей этих плащей невидимыми для тепловизоров противника", - сказал Талипов РИА Новости. По его словам, плащи оснащены специальной теплоизоляционной фольгированной непромокаемой тканью. Внешне они имеют маскировочный цвет для разных видов местности, в том числе при снежной погоде. Талипов подчеркнул, что плащи многофункциональны. Их можно использовать также как одноместную палатку или для внешней маскировки боевой позиции.
https://ria.ru/20240126/svechi-1923643756.html
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республика крым
Надежные люди, Республика Крым
Из Крыма на фронт отправили плащи-невидимки

Крымские волонтеры отправили партию плащей-невидимок для российских разведчиков

© ТалипоV 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞/TelegramПлащи-невидимки для российских разведчиков, пошитые крымскими волонтерами
Плащи-невидимки для российских разведчиков, пошитые крымскими волонтерами
© ТалипоV 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞/Telegram
Плащи-невидимки для российских разведчиков, пошитые крымскими волонтерами
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Крымские волонтеры пошили и отправили партию плащей-невидимок для российских разведчиков, выполняющих боевые задания в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим, общественник Александр Талипов.
"Силами наших волонтеров пошита и отправлена в зону проведения специальной военной операции партия уникальных плащей-невидимок для разведчиков. Специальная технология делает обладателей этих плащей невидимыми для тепловизоров противника", - сказал Талипов РИА Новости.
По его словам, плащи оснащены специальной теплоизоляционной фольгированной непромокаемой тканью. Внешне они имеют маскировочный цвет для разных видов местности, в том числе при снежной погоде.
Талипов подчеркнул, что плащи многофункциональны. Их можно использовать также как одноместную палатку или для внешней маскировки боевой позиции.
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