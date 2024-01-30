https://ria.ru/20240130/krym-1924271148.html

В Крыму заявили, что ЕС из-за Украины загоняет себя в тупик

В Крыму заявили, что ЕС из-за Украины загоняет себя в тупик - РИА Новости, 30.01.2024

В Крыму заявили, что ЕС из-за Украины загоняет себя в тупик

Европейский союз, поддерживая конфликт на Украине, загоняет себя в тупик, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:49

2024-01-30T07:49

2024-01-30T07:49

украина

владимир константинов

евросоюз

жозеп боррель

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Европейский союз, поддерживая конфликт на Украине, загоняет себя в тупик, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что военные действия на Украине нарастают, в Евросоюзе "не видят свет в конце туннеля". Как заявил Константинов РИА Новости, даже Боррелю "становится очевидно, что украинский тоннель никуда не ведёт: потому и нет в его конце просвета". "А раз так, то никакой это не тоннель, а банальный тупик, в который загоняет себя Евросоюз", - сказал Константинов. По его словам, выход из украинского тупика — там же, где и вход. "Одним словом, пора поворачивать оглобли. Возможно, еще успеют ноги унести", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20240129/vengriya-1924054588.html

https://ria.ru/20240124/evrosoyuz-1923266196.html

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украина, владимир константинов, евросоюз, жозеп боррель, в мире