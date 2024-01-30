В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
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"Сообщают о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области", - пишет издание.
Также, по его данным, взрывы звучат и в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР.
Позднее издание "Страна.ua" сообщило о новых взрывах в Кривом Роге.
Позднее издание "Страна.ua" сообщило о новых взрывах в Кривом Роге.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области и в подконтрольных Киеву частях ДНР объявлена воздушная тревога.
В мае 2016 года город Красноармейск в рамках политики декоммунизации на Украине был переименован в Покровск, в память о существовавшей здесь церкви Покрова Богородицы. До Авдеевки, ближайшего прифронтового города, от Красноармейска около 60 километров.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.