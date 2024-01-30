https://ria.ru/20240130/krivoy_rog-1924253291.html

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.01.2024

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T00:27

2024-01-30T00:27

2024-01-30T00:47

специальная военная операция на украине

кривой рог

красноармейск

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области", - пишет издание. Также, по его данным, взрывы звучат и в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР. Позднее издание "Страна.ua" сообщило о новых взрывах в Кривом Роге.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области и в подконтрольных Киеву частях ДНР объявлена воздушная тревога. В мае 2016 года город Красноармейск в рамках политики декоммунизации на Украине был переименован в Покровск, в память о существовавшей здесь церкви Покрова Богородицы. До Авдеевки, ближайшего прифронтового города, от Красноармейска около 60 километров. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240128/vzryv-1924034556.html

кривой рог

красноармейск

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кривой рог, красноармейск, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире