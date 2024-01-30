Россельхознадзор запретит ввоз кормов Hill's из Италии
Россельхознадзор запретит с 6 февраля ввоз кормов для животных Hill's из Италии
© Depositphotos.com / belchonockСухой корм для животных
© Depositphotos.com / belchonock
Сухой корм для животных. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's приостановят с 6 февраля, сообщил Россельхознадзор.
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"Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill's. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции", — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что по результатам проведенной в ноябре 2023 года инспекции предприятий кормового сектора Италии специалисты Россельхознадзора выявили нарушения как в деятельности компетентного ведомства этой страны, так и в работе самих производителей кормов. В частности, проверка показала, что за составом кормов, заявленным на маркировке, не осуществлялся лабораторный контроль. Кроме того, инспекция выявила недостаточную температурную обработку сырья, а также отсутствие сведений и документов о его происхождении.
Это не первый подобный случай с продукцией компании Hill's. В августе прошлого года Россельхознадзор приостановил поставки с ее нидерландского завода. В продукции предприятия зафиксировали неоднократные случаи несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных, выявленные в том числе двумя годами ранее. Кроме того, с 21 июня 2021-го действовали временные ограничения на поставки всех кормов и кормовых добавок из Чехии из-за неудовлетворительных результатов выездной инспекции.
Ведомство напомнило, что импорт с предприятия в США приостановили еще в 2021 году из-за неоднократных выявлений в кормовой продукции незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. Таким образом, Россельхознадзор закрыл для поставок в Россию "последнюю площадку компании Hill's".