https://ria.ru/20240130/korm-1924466314.html

Россельхознадзор запретит ввоз кормов Hill's из Италии

Россельхознадзор запретит ввоз кормов Hill's из Италии - РИА Новости, 30.01.2024

Россельхознадзор запретит ввоз кормов Hill's из Италии

Ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's приостановят с 6 февраля, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T22:14

2024-01-30T22:14

2024-01-30T23:39

экономика

италия

нидерланды

чехия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's приостановят с 6 февраля, сообщил Россельхознадзор."Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill's. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции", — говорится в заявлении ведомства.Уточняется, что по результатам проведенной в ноябре 2023 года инспекции предприятий кормового сектора Италии специалисты Россельхознадзора выявили нарушения как в деятельности компетентного ведомства этой страны, так и в работе самих производителей кормов. В частности, проверка показала, что за составом кормов, заявленным на маркировке, не осуществлялся лабораторный контроль. Кроме того, инспекция выявила недостаточную температурную обработку сырья, а также отсутствие сведений и документов о его происхождении.Это не первый подобный случай с продукцией компании Hill's. В августе прошлого года Россельхознадзор приостановил поставки с ее нидерландского завода. В продукции предприятия зафиксировали неоднократные случаи несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных, выявленные в том числе двумя годами ранее. Кроме того, с 21 июня 2021-го действовали временные ограничения на поставки всех кормов и кормовых добавок из Чехии из-за неудовлетворительных результатов выездной инспекции. Ведомство напомнило, что импорт с предприятия в США приостановили еще в 2021 году из-за неоднократных выявлений в кормовой продукции незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. Таким образом, Россельхознадзор закрыл для поставок в Россию "последнюю площадку компании Hill's".

https://ria.ru/20240126/korm-1923670838.html

https://ria.ru/20240116/pivo-1921562909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, италия, нидерланды, чехия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)