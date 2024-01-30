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Россельхознадзор запретит ввоз кормов Hill's из Италии - РИА Новости, 30.01.2024
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22:14 30.01.2024 (обновлено: 23:39 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/korm-1924466314.html
Россельхознадзор запретит ввоз кормов Hill's из Италии
Россельхознадзор запретит ввоз кормов Hill's из Италии - РИА Новости, 30.01.2024
Россельхознадзор запретит ввоз кормов Hill's из Италии
Ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's приостановят с 6 февраля, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:14
2024-01-30T23:39
экономика
италия
нидерланды
чехия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's приостановят с 6 февраля, сообщил Россельхознадзор.&quot;Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill&#x27;s. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции&quot;, — говорится в заявлении ведомства.Уточняется, что по результатам проведенной в ноябре 2023 года инспекции предприятий кормового сектора Италии специалисты Россельхознадзора выявили нарушения как в деятельности компетентного ведомства этой страны, так и в работе самих производителей кормов. В частности, проверка показала, что за составом кормов, заявленным на маркировке, не осуществлялся лабораторный контроль. Кроме того, инспекция выявила недостаточную температурную обработку сырья, а также отсутствие сведений и документов о его происхождении.Это не первый подобный случай с продукцией компании Hill's. В августе прошлого года Россельхознадзор приостановил поставки с ее нидерландского завода. В продукции предприятия зафиксировали неоднократные случаи несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных, выявленные в том числе двумя годами ранее. Кроме того, с 21 июня 2021-го действовали временные ограничения на поставки всех кормов и кормовых добавок из Чехии из-за неудовлетворительных результатов выездной инспекции. Ведомство напомнило, что импорт с предприятия в США приостановили еще в 2021 году из-за неоднократных выявлений в кормовой продукции незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. Таким образом, Россельхознадзор закрыл для поставок в Россию "последнюю площадку компании Hill's".
https://ria.ru/20240126/korm-1923670838.html
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экономика, италия, нидерланды, чехия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Италия, Нидерланды, Чехия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор запретит ввоз кормов Hill's из Италии

Россельхознадзор запретит с 6 февраля ввоз кормов для животных Hill's из Италии

© Depositphotos.com / belchonockСухой корм для животных
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Depositphotos.com / belchonock
Сухой корм для животных. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's приостановят с 6 февраля, сообщил Россельхознадзор.
«

"Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill's. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции", — говорится в заявлении ведомства.

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Уточняется, что по результатам проведенной в ноябре 2023 года инспекции предприятий кормового сектора Италии специалисты Россельхознадзора выявили нарушения как в деятельности компетентного ведомства этой страны, так и в работе самих производителей кормов. В частности, проверка показала, что за составом кормов, заявленным на маркировке, не осуществлялся лабораторный контроль. Кроме того, инспекция выявила недостаточную температурную обработку сырья, а также отсутствие сведений и документов о его происхождении.
Это не первый подобный случай с продукцией компании Hill's. В августе прошлого года Россельхознадзор приостановил поставки с ее нидерландского завода. В продукции предприятия зафиксировали неоднократные случаи несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных, выявленные в том числе двумя годами ранее. Кроме того, с 21 июня 2021-го действовали временные ограничения на поставки всех кормов и кормовых добавок из Чехии из-за неудовлетворительных результатов выездной инспекции.
Ведомство напомнило, что импорт с предприятия в США приостановили еще в 2021 году из-за неоднократных выявлений в кормовой продукции незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. Таким образом, Россельхознадзор закрыл для поставок в Россию "последнюю площадку компании Hill's".
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ЭкономикаИталияНидерландыЧехияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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