https://ria.ru/20240130/kor-1924430326.html

В Якутске в двух школах и детском саду выявили корь

В Якутске в двух школах и детском саду выявили корь - РИА Новости, 30.01.2024

В Якутске в двух школах и детском саду выявили корь

Случаи заболевания корью выявлены в двух школах и в одном детском саду Якутска, непривитые учащиеся отправлены на дистанционное обучение, а детский сад закрыт... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:03

2024-01-30T18:03

2024-01-30T18:03

якутск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

корь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600732678_0:127:3274:1969_1920x0_80_0_0_2aef7e8d0c0649fe807127a861818a12.jpg

ЯКУТСК, 30 янв - РИА Новости. Случаи заболевания корью выявлены в двух школах и в одном детском саду Якутска, непривитые учащиеся отправлены на дистанционное обучение, а детский сад закрыт на карантин, сообщает пресс-служба городской администрации. "Двадцать девятого и тридцатого января поступили предписания Роспотребнадзора о выявлении диагноза корь в двух образовательных учреждениях. Для непривитых обучающихся данных школ с 25 января по 15 февраля (в течение 21 дня с момента выявления больного) организовано обучение с применением дистанционных технологий. Карантин введен в одном детском саду, он закрыт на карантин до 15 февраля", - доложили власти. Как отметили в мэрии, в образовательных учреждениях ведется плановая профилактика заболеваемости корью среди детей, они получают вакцины.

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

якутск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь