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В Якутске в двух школах и детском саду выявили корь
В Якутске в двух школах и детском саду выявили корь - РИА Новости, 30.01.2024
В Якутске в двух школах и детском саду выявили корь
Случаи заболевания корью выявлены в двух школах и в одном детском саду Якутска, непривитые учащиеся отправлены на дистанционное обучение, а детский сад закрыт... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:03
2024-01-30T18:03
2024-01-30T18:03
якутск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
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ЯКУТСК, 30 янв - РИА Новости. Случаи заболевания корью выявлены в двух школах и в одном детском саду Якутска, непривитые учащиеся отправлены на дистанционное обучение, а детский сад закрыт на карантин, сообщает пресс-служба городской администрации. "Двадцать девятого и тридцатого января поступили предписания Роспотребнадзора о выявлении диагноза корь в двух образовательных учреждениях. Для непривитых обучающихся данных школ с 25 января по 15 февраля (в течение 21 дня с момента выявления больного) организовано обучение с применением дистанционных технологий. Карантин введен в одном детском саду, он закрыт на карантин до 15 февраля", - доложили власти. Как отметили в мэрии, в образовательных учреждениях ведется плановая профилактика заболеваемости корью среди детей, они получают вакцины.
якутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Якутск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь
В Якутске в двух школах и детском саду выявили корь
Мэрия Якутска: случаи заболевания корью выявили в двух школах и в детском саду