https://ria.ru/20240130/kontrabanda-1924263341.html

На Сахалине в прибывшем из Японии судне нашли тайник с контрабандой

На Сахалине в прибывшем из Японии судне нашли тайник с контрабандой - РИА Новости, 30.01.2024

На Сахалине в прибывшем из Японии судне нашли тайник с контрабандой

Тайник с контрабандной табачной и алкогольной продукцией на сумму более 1 миллиона рублей обнаружен на российском грузовом судне, прибывшем из Японии в порт... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T04:19

2024-01-30T04:19

2024-01-30T04:27

япония

корсаков

россия

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв – РИА Новости. Тайник с контрабандной табачной и алкогольной продукцией на сумму более 1 миллиона рублей обнаружен на российском грузовом судне, прибывшем из Японии в порт Корсаков, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области. "На судне заграничного следования, прибывшем в порт Корсаков из порта Отару (Япония) в специально оборудованном тайнике обнаружены незадекларированные и сокрытые от таможенного оформления алкогольная и табачная продукция", - говорится в сообщении. По информации ведомства, стоимость изъятой продукции превышает 1 миллион рублей. За контрабанду алкогольной и табачной продукции возбуждено уголовное дело (по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ).

https://ria.ru/20230804/delo-1888222150.html

япония

корсаков

россия

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япония, корсаков, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)