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На Сахалине в прибывшем из Японии судне нашли тайник с контрабандой
На Сахалине в прибывшем из Японии судне нашли тайник с контрабандой - РИА Новости, 30.01.2024
На Сахалине в прибывшем из Японии судне нашли тайник с контрабандой
Тайник с контрабандной табачной и алкогольной продукцией на сумму более 1 миллиона рублей обнаружен на российском грузовом судне, прибывшем из Японии в порт... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T04:19
2024-01-30T04:19
2024-01-30T04:27
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв – РИА Новости. Тайник с контрабандной табачной и алкогольной продукцией на сумму более 1 миллиона рублей обнаружен на российском грузовом судне, прибывшем из Японии в порт Корсаков, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области. "На судне заграничного следования, прибывшем в порт Корсаков из порта Отару (Япония) в специально оборудованном тайнике обнаружены незадекларированные и сокрытые от таможенного оформления алкогольная и табачная продукция", - говорится в сообщении. По информации ведомства, стоимость изъятой продукции превышает 1 миллион рублей. За контрабанду алкогольной и табачной продукции возбуждено уголовное дело (по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ).
https://ria.ru/20230804/delo-1888222150.html
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япония, корсаков, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Япония, Корсаков, Россия, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Сахалине в прибывшем из Японии судне нашли тайник с контрабандой
На Сахалине в прибывшем из Японии судне обнаружили контрабанду на миллион рублей
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв – РИА Новости. Тайник с контрабандной табачной и алкогольной продукцией на сумму более 1 миллиона рублей обнаружен на российском грузовом судне, прибывшем из Японии в порт Корсаков, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.
"На судне заграничного следования, прибывшем в порт Корсаков из порта Отару (Япония) в специально оборудованном тайнике обнаружены незадекларированные и сокрытые от таможенного оформления алкогольная и табачная продукция", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, стоимость изъятой продукции превышает 1 миллион рублей. За контрабанду алкогольной и табачной продукции возбуждено уголовное дело (по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ).