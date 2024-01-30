https://ria.ru/20240130/klaster-1924444254.html
Медкластер создадут на площадке "Квантовой долины" в Нижнем Новгороде
Медкластер создадут на площадке "Квантовой долины" в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 30.01.2024
Медкластер создадут на площадке "Квантовой долины" в Нижнем Новгороде
Медицинский кластер будет создан на площадке инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:07
2024-01-30T19:07
2024-01-30T19:08
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Медицинский кластер будет создан на площадке инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Соглашение о создании инфраструктурных объектов на площадке по улице Владимира Высоцкого управляющая компания ИНТЦ заключила с АО "Силнекс". "На территории планируется разместить медицинский кластер, который будет состоять из офисных корпусов и лабораторных комплексов. На территории кластера будут проводить научные исследования в области высокотехнологичной персонализированной медицины и разработки медицинских изделий. В ближайшее время инвестор намерен начать проектирование объектов", - говорится в сообщении. Компания "Силнекс" была в числе первых, получивших статус резидента ИНТЦ в декабре 2022 года. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, медицина – сфера, на которой специализируется ИНТЦ "Квантовая долина". "Направление стало первым, по которому было заключено соглашение с инвестором о застройке одной из пяти площадок инновационного научно-технологического центра. Такое сотрудничество не только обеспечивает инвестиционные вливания в регион, но и способствует развитию инновационной медицины, передовых цифровых технологий, создание высокотехнологичных рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Саносяна. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что статус резидента ИНТЦ дает комплекс преимуществ. "В Нижегородской области за последние годы удалось создать сразу ряд инструментов, позволяющих привлечь инвесторов для реализации проектов. Налоговые льготы, сопровождение на разных этапах – все это весомые аргументы при принятии решения о развитии бизнеса. В результаты мы видим, как в регион приходят интересные проекты, многие из которых – импортозамещающие", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Генеральный директор управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина" Ольга Кутяева рассказала, что инвесторы заинтересованы в площадках инновационного научно-технологического центра, рассматриваются различные формы сотрудничества для достижения лучших результатов. "На сегодняшний день также активно ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по поводу площадки на улице Малой Ямской. Кроме того, был запрос на создание инфраструктуры ИНТЦ в непосредственной близости к особой экономической зоне "Кулибин". Поэтому при взаимодействии с федеральным правительством в перечень земельных участков вместо площадки на Черниговской набережной включена территория под Дзержинском. Таким образом, общая площадь ИНТЦ увеличена с 10 до 14 гектаров", - рассказала Кутяева. Инфраструктуру ИНТЦ "Квантовая долина" планируется создать на четырех площадках в Нижнем Новгороде - на улицах Малой Ямской, Академика Сахарова, Владимира Высоцкого и Сергея Акимова, а также на Игумновском шоссе в Дзержинске. На сегодняшний день резидентами нижегородского ИНТЦ является 20 компаний.
https://ria.ru/20231229/metrostroiteli-1918947131.html
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нижний новгород, нижегородская область, дзержинский
Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородская область, Дзержинский
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Медицинский кластер будет создан на площадке инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение о создании инфраструктурных объектов на площадке по улице Владимира Высоцкого управляющая компания ИНТЦ заключила с АО "Силнекс".
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"На территории планируется разместить медицинский кластер, который будет состоять из офисных корпусов и лабораторных комплексов. На территории кластера будут проводить научные исследования в области высокотехнологичной персонализированной медицины и разработки медицинских изделий. В ближайшее время инвестор намерен начать проектирование объектов", - говорится в сообщении.
Компания "Силнекс" была в числе первых, получивших статус резидента ИНТЦ в декабре 2022 года. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, медицина – сфера, на которой специализируется ИНТЦ "Квантовая долина". "Направление стало первым, по которому было заключено соглашение с инвестором о застройке одной из пяти площадок инновационного научно-технологического центра. Такое сотрудничество не только обеспечивает инвестиционные вливания в регион, но и способствует развитию инновационной медицины, передовых цифровых технологий, создание высокотехнологичных рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Саносяна.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что статус резидента ИНТЦ дает комплекс преимуществ. "В Нижегородской области за последние годы удалось создать сразу ряд инструментов, позволяющих привлечь инвесторов для реализации проектов. Налоговые льготы, сопровождение на разных этапах – все это весомые аргументы при принятии решения о развитии бизнеса. В результаты мы видим, как в регион приходят интересные проекты, многие из которых – импортозамещающие", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Генеральный директор управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина" Ольга Кутяева рассказала, что инвесторы заинтересованы в площадках инновационного научно-технологического центра, рассматриваются различные формы сотрудничества для достижения лучших результатов.
"На сегодняшний день также активно ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по поводу площадки на улице Малой Ямской. Кроме того, был запрос на создание инфраструктуры ИНТЦ в непосредственной близости к особой экономической зоне "Кулибин". Поэтому при взаимодействии с федеральным правительством в перечень земельных участков вместо площадки на Черниговской набережной включена территория под Дзержинском. Таким образом, общая площадь ИНТЦ увеличена с 10 до 14 гектаров", - рассказала Кутяева.
Инфраструктуру ИНТЦ "Квантовая долина" планируется создать на четырех площадках в Нижнем Новгороде - на улицах Малой Ямской, Академика Сахарова, Владимира Высоцкого и Сергея Акимова, а также на Игумновском шоссе в Дзержинске. На сегодняшний день резидентами нижегородского ИНТЦ является 20 компаний.
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