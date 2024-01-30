https://ria.ru/20240130/kitay-1924307152.html

Китай призвал сохранять сдержанность после атаки на ВС США в Иордании

Китай призвал сохранять сдержанность после атаки на ВС США в Иордании - РИА Новости, 30.01.2024

Китай призвал сохранять сдержанность после атаки на ВС США в Иордании

Китай надеется, что соответствующие стороны будут сохранять сдержанность и избегать попадания в "порочный круг возмездия", заявил на брифинге во вторник... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:27

2024-01-30T11:27

2024-01-30T11:27

в мире

сша

иордания

китай

джо байден

энтони блинкен

вооруженные силы сша

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ПЕКИН, 30 янв – РИА Новости. Китай надеется, что соответствующие стороны будут сохранять сдержанность и избегать попадания в "порочный круг возмездия", заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя атаку на ВС США в Иордании. По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени". "Мы надеемся, что соответствующие стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность, укреплять диалог и взаимодействие, избегать попадания в ловушку порочного круга возмездия и предотвращать дальнейшую эскалацию региональной напряженности", - сказал Ван Вэньбинь. Президент США Джо Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, среди возможных вариантов - удары по иранским военным в Ираке или Сирии, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Со ссылкой на неназванных чиновников издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем по ряду целей.

https://ria.ru/20240130/siriya-1924300567.html

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иордания

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, иордания, китай, джо байден, энтони блинкен, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, politico