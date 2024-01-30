https://ria.ru/20240130/kitay-1924280058.html

Власти Китая хотят ускорить развитие передовых технологий

Власти Китая хотят ускорить развитие передовых технологий - РИА Новости, 30.01.2024

Власти Китая хотят ускорить развитие передовых технологий

Китайские власти призвали к ускорению развития и внедрения инновационных технологий в стране, в частности, в области робототехники и квантовых компьютеров. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:23

2024-01-30T09:23

2024-01-30T09:23

технологии

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c88763750f7073ecc220a9b84423231d.jpg

ПЕКИН, 30 янв - РИА Новости. Китайские власти призвали к ускорению развития и внедрения инновационных технологий в стране, в частности, в области робототехники и квантовых компьютеров. Как следует из совместного заявления семи китайских ведомств (министерства промышленности и информатизации, министерства образования, министерства науки и технологий, министерства транспорта, министерства культуры и туризма, государственного комитета по управлению госимуществом, а также Китайской академии наук), Китаю необходимо усилить планирование в области инновационных технологий и ускорить формирование качественного новых производительных сил. В частности, согласно опубликованным ведомствами руководящим принципам, к 2025 году поставлена цель добиться прорыва как минимум в 100 основных передовых технологиях, а к 2027 году "заметно повысить комплексную мощь в области технологий будущего" и достичь в некоторых сферах глобального лидерства. В тексте, в частности, отмечается необходимость прорыва в области производства антропоморфных роботов и квантовых компьютеров, а также усиления внедрения передовой продукции. Шестью ключевыми направлениями по развитию передовых технологий названы здравоохранение, информация, новая энергетика, новые материалы, космос, новое производство.

https://ria.ru/20240126/yugra-1923690085.html

https://ria.ru/20240125/avto-1923281888.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, китай, в мире