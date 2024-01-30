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Власти Китая хотят ускорить развитие передовых технологий - РИА Новости, 30.01.2024
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09:23 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/kitay-1924280058.html
Власти Китая хотят ускорить развитие передовых технологий
Власти Китая хотят ускорить развитие передовых технологий - РИА Новости, 30.01.2024
Власти Китая хотят ускорить развитие передовых технологий
Китайские власти призвали к ускорению развития и внедрения инновационных технологий в стране, в частности, в области робототехники и квантовых компьютеров. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:23
2024-01-30T09:23
технологии
китай
в мире
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ПЕКИН, 30 янв - РИА Новости. Китайские власти призвали к ускорению развития и внедрения инновационных технологий в стране, в частности, в области робототехники и квантовых компьютеров. Как следует из совместного заявления семи китайских ведомств (министерства промышленности и информатизации, министерства образования, министерства науки и технологий, министерства транспорта, министерства культуры и туризма, государственного комитета по управлению госимуществом, а также Китайской академии наук), Китаю необходимо усилить планирование в области инновационных технологий и ускорить формирование качественного новых производительных сил. В частности, согласно опубликованным ведомствами руководящим принципам, к 2025 году поставлена цель добиться прорыва как минимум в 100 основных передовых технологиях, а к 2027 году "заметно повысить комплексную мощь в области технологий будущего" и достичь в некоторых сферах глобального лидерства. В тексте, в частности, отмечается необходимость прорыва в области производства антропоморфных роботов и квантовых компьютеров, а также усиления внедрения передовой продукции. Шестью ключевыми направлениями по развитию передовых технологий названы здравоохранение, информация, новая энергетика, новые материалы, космос, новое производство.
https://ria.ru/20240126/yugra-1923690085.html
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технологии, китай, в мире
Технологии, Китай, В мире
Власти Китая хотят ускорить развитие передовых технологий

Власти Китая объявили о планах по ускорению развития передовых технологий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 янв - РИА Новости. Китайские власти призвали к ускорению развития и внедрения инновационных технологий в стране, в частности, в области робототехники и квантовых компьютеров.
Как следует из совместного заявления семи китайских ведомств (министерства промышленности и информатизации, министерства образования, министерства науки и технологий, министерства транспорта, министерства культуры и туризма, государственного комитета по управлению госимуществом, а также Китайской академии наук), Китаю необходимо усилить планирование в области инновационных технологий и ускорить формирование качественного новых производительных сил.
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В частности, согласно опубликованным ведомствами руководящим принципам, к 2025 году поставлена цель добиться прорыва как минимум в 100 основных передовых технологиях, а к 2027 году "заметно повысить комплексную мощь в области технологий будущего" и достичь в некоторых сферах глобального лидерства.
В тексте, в частности, отмечается необходимость прорыва в области производства антропоморфных роботов и квантовых компьютеров, а также усиления внедрения передовой продукции.
Шестью ключевыми направлениями по развитию передовых технологий названы здравоохранение, информация, новая энергетика, новые материалы, космос, новое производство.
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