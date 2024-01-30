Рейтинг@Mail.ru
Любимова оценила кассовые сборы российских кинотеатров - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:03 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/kinosbory-1924430201.html
Любимова оценила кассовые сборы российских кинотеатров
Любимова оценила кассовые сборы российских кинотеатров - РИА Новости, 30.01.2024
Любимова оценила кассовые сборы российских кинотеатров
Кинотеатральные сборы в РФ за последние 20 лет увеличились в пять раз, а посещаемость национальных фильмов выросла с 2002 по 2023 год с 2,5 до 91,3 миллиона... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:03
2024-01-30T18:03
выставка-форум "россия"
россия
ольга любимова
фонд кино
кино
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825296916_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_5e8cf4afe9e33035f361ce58eb4095f8.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кинотеатральные сборы в РФ за последние 20 лет увеличились в пять раз, а посещаемость национальных фильмов выросла с 2002 по 2023 год с 2,5 до 91,3 миллиона человек, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Посещаемость национальных фильмов с 2002 года по 2023 год увеличилась с 2,5 до 91,3 миллиона человек. Кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года и на 50% больше новогодних сборов периода 2015-2019 годов… За 20 лет кинотеатральные сборы увеличились в пять раз и составили в 2023 году более 40 миллиардов рублей", - заявила министр на пленарной сессии отраслевого дня "Культура: инвестиции в будущее" в рамках международной выставки-форума "Россия". Она также отметила, что в России много талантливых и перспективных авторов, которым необходима поддержка, и с 2019 по 2023 год Минкультуры поддержало более 1,5 тысяч проектов, а Фонд кино – еще 138.
https://ria.ru/20240130/kinoteatry-1924421665.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825296916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d79b0a25ab5a37010712c954f9dc297c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольга любимова, фонд кино, кино, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Ольга Любимова, Фонд кино, кино, Выставка-форум "Россия"
Любимова оценила кассовые сборы российских кинотеатров

Любимова заявила, что за 20 лет киносборы в России увеличились в пять раз

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской ФедерацииМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской Федерации
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кинотеатральные сборы в РФ за последние 20 лет увеличились в пять раз, а посещаемость национальных фильмов выросла с 2002 по 2023 год с 2,5 до 91,3 миллиона человек, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«
"Посещаемость национальных фильмов с 2002 года по 2023 год увеличилась с 2,5 до 91,3 миллиона человек. Кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года и на 50% больше новогодних сборов периода 2015-2019 годов… За 20 лет кинотеатральные сборы увеличились в пять раз и составили в 2023 году более 40 миллиардов рублей", - заявила министр на пленарной сессии отраслевого дня "Культура: инвестиции в будущее" в рамках международной выставки-форума "Россия".
Она также отметила, что в России много талантливых и перспективных авторов, которым необходима поддержка, и с 2019 по 2023 год Минкультуры поддержало более 1,5 тысяч проектов, а Фонд кино – еще 138.
В зрительном зале кинотеатра - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах
Вчера, 17:38
 
Выставка-форум "Россия"РоссияОльга ЛюбимоваФонд кинокиноВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала