https://ria.ru/20240130/kinosbory-1924430201.html

Любимова оценила кассовые сборы российских кинотеатров

Любимова оценила кассовые сборы российских кинотеатров - РИА Новости, 30.01.2024

Любимова оценила кассовые сборы российских кинотеатров

Кинотеатральные сборы в РФ за последние 20 лет увеличились в пять раз, а посещаемость национальных фильмов выросла с 2002 по 2023 год с 2,5 до 91,3 миллиона... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:03

2024-01-30T18:03

2024-01-30T18:03

выставка-форум "россия"

россия

ольга любимова

фонд кино

кино

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кинотеатральные сборы в РФ за последние 20 лет увеличились в пять раз, а посещаемость национальных фильмов выросла с 2002 по 2023 год с 2,5 до 91,3 миллиона человек, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Посещаемость национальных фильмов с 2002 года по 2023 год увеличилась с 2,5 до 91,3 миллиона человек. Кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года и на 50% больше новогодних сборов периода 2015-2019 годов… За 20 лет кинотеатральные сборы увеличились в пять раз и составили в 2023 году более 40 миллиардов рублей", - заявила министр на пленарной сессии отраслевого дня "Культура: инвестиции в будущее" в рамках международной выставки-форума "Россия". Она также отметила, что в России много талантливых и перспективных авторов, которым необходима поддержка, и с 2019 по 2023 год Минкультуры поддержало более 1,5 тысяч проектов, а Фонд кино – еще 138.

https://ria.ru/20240130/kinoteatry-1924421665.html

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Наталья Макарова

россия, ольга любимова, фонд кино, кино, выставка-форум "россия"