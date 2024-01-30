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Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2
Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2 - РИА Новости, 30.01.2024
Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2
Исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев отправился в Уссурийскую тайгу в 1911 году, чтобы изловить китайских браконьеров и наркоторговцев. За время "секретных экспедиций" он арестовал 2000 преступников, но бандитов не становилось меньше. Кто стоял за налетчиками и как русскому ученому удалось спасти местные деревни.
2024-01-30T16:00
2024-01-30T16:00
2024-01-30T16:00
истории.doc
дальний восток
уссурийск
сихотэ-алинский заповедник
владивосток
китай
российская империя
николай ii
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Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2
Исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев отправился в Уссурийскую тайгу в 1911 году, чтобы изловить китайских браконьеров и наркоторговцев. За время «секретных экспедиций» он арестовал 2000 преступников, но бандитов не становилось меньше. Кто стоял за налетчиками и как русскому ученому удалось спасти местные деревни.
audio/mpeg
Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2
Исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев отправился в Уссурийскую тайгу в 1911 году, чтобы изловить китайских браконьеров и наркоторговцев. За время «секретных экспедиций» он арестовал 2000 преступников, но бандитов не становилось меньше. Кто стоял за налетчиками и как русскому ученому удалось спасти местные деревни.
audio/mpeg
Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Даниил Кононенко, Дарья Дубинина, Виктор Флиер
дальний восток
уссурийск
владивосток
китай
российская империя
южная корея
кндр (северная корея)
япония
амур (река)
хабаровск
приморский край
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Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2
Исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев отправился в Уссурийскую тайгу в 1911 году, чтобы изловить китайских браконьеров и наркоторговцев. За время "секретных экспедиций" он арестовал 2000 преступников, но бандитов не становилось меньше. Кто стоял за налетчиками и как русскому ученому удалось спасти местные деревни.