https://ria.ru/20240130/khunkhuzy-1924367362.html

Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2

Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2 - РИА Новости, 30.01.2024

Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2

Исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев отправился в Уссурийскую тайгу в 1911 году, чтобы изловить китайских браконьеров и наркоторговцев. За время "секретных экспедиций" он арестовал 2000 преступников, но бандитов не становилось меньше. Кто стоял за налетчиками и как русскому ученому удалось спасти местные деревни.

2024-01-30T16:00

2024-01-30T16:00

2024-01-30T16:00

истории.doc

дальний восток

уссурийск

сихотэ-алинский заповедник

владивосток

китай

российская империя

николай ii

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Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2 Исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев отправился в Уссурийскую тайгу в 1911 году, чтобы изловить китайских браконьеров и наркоторговцев. За время «секретных экспедиций» он арестовал 2000 преступников, но бандитов не становилось меньше. Кто стоял за налетчиками и как русскому ученому удалось спасти местные деревни. audio/mpeg

Шпионская сеть браконьеров и война за опиум. Покорение Приморья. Часть 2 Исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев отправился в Уссурийскую тайгу в 1911 году, чтобы изловить китайских браконьеров и наркоторговцев. За время «секретных экспедиций» он арестовал 2000 преступников, но бандитов не становилось меньше. Кто стоял за налетчиками и как русскому ученому удалось спасти местные деревни. audio/mpeg

Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Даниил Кононенко, Дарья Дубинина, Виктор Флиер

дальний восток

уссурийск

владивосток

китай

российская империя

южная корея

кндр (северная корея)

япония

амур (река)

хабаровск

приморский край

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дальний восток, уссурийск, сихотэ-алинский заповедник, владивосток, китай, российская империя, николай ii, наркотики, южная корея, кндр (северная корея), япония, амур (река), хабаровск, приморский край, аудио