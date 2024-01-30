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ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа - РИА Новости, 30.01.2024
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13:00 30.01.2024 (обновлено: 13:16 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/khamas-1924332004.html
ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа
ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа - РИА Новости, 30.01.2024
ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа, изучает его и даст ответ, заявил глава политбюро движения... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:00
2024-01-30T13:16
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа, изучает его и даст ответ, заявил глава политбюро движения Исмаил Хания.Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Израиль, США, Египет и Катар согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Новая сделка подразумевает поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей, вместе с постепенными паузами в боевых действиях и поставках помощи в сектор Газа, а также освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем."Глава политбюро движения ХАМАС подчеркнул, что движение получило предложение с заседания (в Париже – ред.), рассматривает его и даст ответ на том основании, что приоритетом является прекращение жестокой агрессии против сектора Газа и полный вывод сил оккупации (Израиля – ред.) за пределы сектора", - говорится в заявлении Хании, которое опубликовало движение.Глава политбюро ХАМАС отметил, что движение "открыто к обсуждению серьезных и практических инициатив или идей при условии, что они направлены на всеобъемлющее прекращение агрессии".Хания добавил, что руководство ХАМАС получило приглашение посетить египетскую столицу Каир для обсуждения рамочного соглашения, достигнутого на встрече в Париже.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 65 тысяч человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240130/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240128/khamas-1923994034.html
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль
ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа

ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа, изучает его

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа, изучает его и даст ответ, заявил глава политбюро движения Исмаил Хания.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Израиль, США, Египет и Катар согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Новая сделка подразумевает поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей, вместе с постепенными паузами в боевых действиях и поставках помощи в сектор Газа, а также освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем.
"Глава политбюро движения ХАМАС подчеркнул, что движение получило предложение с заседания (в Париже – ред.), рассматривает его и даст ответ на том основании, что приоритетом является прекращение жестокой агрессии против сектора Газа и полный вывод сил оккупации (Израиля – ред.) за пределы сектора", - говорится в заявлении Хании, которое опубликовало движение.
Глава политбюро ХАМАС отметил, что движение "открыто к обсуждению серьезных и практических инициатив или идей при условии, что они направлены на всеобъемлющее прекращение агрессии".
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Хания добавил, что руководство ХАМАС получило приглашение посетить египетскую столицу Каир для обсуждения рамочного соглашения, достигнутого на встрече в Париже.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 65 тысяч человек получили ранения.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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