https://ria.ru/20240130/izrail-1924407453.html

Лидер оппозиции Израиля призвал к пересмотру отношений с Россией

Лидер оппозиции Израиля призвал к пересмотру отношений с Россией - РИА Новости, 30.01.2024

Лидер оппозиции Израиля призвал к пересмотру отношений с Россией

Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид в интервью русскоязычному израильскому порталу "Вести" выразил уверенность, что Израилю следует пересмотреть РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:00

2024-01-30T17:00

2024-01-30T17:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид в интервью русскоязычному израильскому порталу "Вести" выразил уверенность, что Израилю следует пересмотреть свои отношения с Россией в свете позиции Москвы по конфликту с ХАМАС в секторе Газа. "Израиль еще очень долго затруднится простить России и ее руководству занятую ими позицию. Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления", - заявил оппозиционный политик. Лапид уверен, что в этом конфликте Россия "однозначно" встала на сторону ХАМАС, что, по его словам, выражается в публичных заявлениях российских официальных лиц и приемах делегаций от радикального палестинского движения в Москве. При этом лидер оппозиции выразил мнение, что Израилю "любом случае отношения с Россией нужно поддерживать по причинам стратегического характера", добавив, что "прежних теплых отношений в ближайшем будущем не будет". Россия ранее официально осудила атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, когда бойцы организации убили 1200 израильтян на юге страны. Постпред РФ при ООН Василий Небензя при этом ранее заявлял, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября не может и не должно служить оправданием для коллективного наказания мирных палестинцев в секторе Газа. Москва регулярно призывает стороны к немедленному прекращению огня в секторе Газа и предпринимает усилия по освобождению остающихся в палестинском анклаве заложников. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240118/izrail-1922092145.html

https://ria.ru/20231228/posol-1918810458.html

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Дарья Буймова

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