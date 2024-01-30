https://ria.ru/20240130/izrail-1924390350.html

Израиль стал экономить боеприпасы в Газе, пишут СМИ

Израиль стал экономить боеприпасы в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2024

Израиль стал экономить боеприпасы в Газе, пишут СМИ

Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала экономнее использовать боеприпасы в секторе Газа на случай эскалации конфликта с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщает РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:54

2024-01-30T15:54

2024-01-30T15:54

в мире

израиль

тель-авив

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала экономнее использовать боеприпасы в секторе Газа на случай эскалации конфликта с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "ЦАХАЛ также начал экономить боеприпасы в Газе на случай, если конфликт с "Хезболлах" усугубится", - говорится в сообщении издания. При этом, как отмечают израильские чиновники, достижения армии в ходе операции носят скорее тактический характер, нежели стратегический. При этом источник, знакомый с военными планами Израиля, указал на то, что Тель-Авив может продолжать операцию в анклаве "еще год или больше". "И мы посмотрим, кто сломается первым", - добавил источник. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240130/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году