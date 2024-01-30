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Израиль стал экономить боеприпасы в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2024
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15:54 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/izrail-1924390350.html
Израиль стал экономить боеприпасы в Газе, пишут СМИ
Израиль стал экономить боеприпасы в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2024
Израиль стал экономить боеприпасы в Газе, пишут СМИ
Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала экономнее использовать боеприпасы в секторе Газа на случай эскалации конфликта с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщает РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:54
2024-01-30T15:54
в мире
израиль
тель-авив
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала экономнее использовать боеприпасы в секторе Газа на случай эскалации конфликта с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "ЦАХАЛ также начал экономить боеприпасы в Газе на случай, если конфликт с "Хезболлах" усугубится", - говорится в сообщении издания. При этом, как отмечают израильские чиновники, достижения армии в ходе операции носят скорее тактический характер, нежели стратегический. При этом источник, знакомый с военными планами Израиля, указал на то, что Тель-Авив может продолжать операцию в анклаве "еще год или больше". "И мы посмотрим, кто сломается первым", - добавил источник. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240130/konflikt-1915630213.html
израиль
тель-авив
ливан
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в мире, израиль, тель-авив, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль стал экономить боеприпасы в Газе, пишут СМИ

FT: ЦАХАЛ стал экономить боеприпасы на случай эскалации конфликта с "Хезболлой"

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала экономнее использовать боеприпасы в секторе Газа на случай эскалации конфликта с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
«
"ЦАХАЛ также начал экономить боеприпасы в Газе на случай, если конфликт с "Хезболлах" усугубится", - говорится в сообщении издания.
При этом, как отмечают израильские чиновники, достижения армии в ходе операции носят скорее тактический характер, нежели стратегический.
При этом источник, знакомый с военными планами Израиля, указал на то, что Тель-Авив может продолжать операцию в анклаве "еще год или больше".
"И мы посмотрим, кто сломается первым", - добавил источник.
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Вчера, 19:55
Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
 
В миреИзраильТель-АвивЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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