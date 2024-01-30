https://ria.ru/20240130/izrail-1924299566.html
Израиль подтвердил, что вовлечен в ситуацию с задержанием музыкантов "Би-2"
Израиль подтвердил, что вовлечен в ситуацию с задержанием музыкантов "Би-2" - РИА Новости, 30.01.2024
Израиль подтвердил, что вовлечен в ситуацию с задержанием музыкантов "Би-2"
Израиль вовлечен в ситуацию с задержанными в Таиланде участниками российской рок-группы "Би-2" и пытается оказать содействие четырем музыкантам, у которых также РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:56
2024-01-30T10:56
2024-01-30T11:40
шоубиз
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таиланд
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Израиль вовлечен в ситуацию с задержанными в Таиланде участниками российской рок-группы "Би-2" и пытается оказать содействие четырем музыкантам, у которых также есть гражданство Израиля, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят."МИД Израиля и посольство в Таиланде находятся в контакте с гражданами Израиля и пытаются помочь им", - заявил Хайят в ответ на вопрос о вовлеченности израильской стороны в ситуацию с рок-группой.Представитель МИД Израиля подтвердил, что речь идет о четырех музыкантах, которые также имеют гражданство Израиля.Ранее музыканты рок-группы "Би-2", которых должны депортировать из Таиланда за трудовую деятельность без разрешения властей страны, опровергли информацию о своем отправлении в Израиль вместо России, отметив, что на данный момент ситуация не решена.Генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов ранее сообщил РИА Новости, что музыкантов "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. Пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два участника въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля. По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.Музыканты группы "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу.
https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html
https://ria.ru/20240127/zakharova-1923854111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
би-2, израиль, таиланд
Шоубиз, Би-2, Израиль, Таиланд
Израиль подтвердил, что вовлечен в ситуацию с задержанием музыкантов "Би-2"
МИД Израиля подтвердил, что вовлечен в ситуацию с задержанием музыкантов "Би-2"
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Израиль вовлечен в ситуацию с задержанными в Таиланде участниками российской рок-группы "Би-2" и пытается оказать содействие четырем музыкантам, у которых также есть гражданство Израиля, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят.
"МИД Израиля и посольство в Таиланде находятся в контакте с гражданами Израиля и пытаются помочь им", - заявил Хайят в ответ на вопрос о вовлеченности израильской стороны в ситуацию с рок-группой.
Представитель МИД Израиля подтвердил, что речь идет о четырех музыкантах, которые также имеют гражданство Израиля.
Ранее музыканты рок-группы "Би-2", которых должны депортировать из Таиланда за трудовую деятельность без разрешения властей страны, опровергли информацию о своем отправлении в Израиль вместо России, отметив, что на данный момент ситуация не решена.
Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать
Генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов
ранее сообщил РИА Новости, что музыкантов "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда
в Бангкоке
для последующей депортации. Пятеро из семи участников группы являются гражданами России
, еще два участника въехали в Таиланд по паспортам Австралии
и Израиля. По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.
Музыканты группы "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете
за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу.
Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным*