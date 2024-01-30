https://ria.ru/20240130/izrail-1924299566.html

Израиль подтвердил, что вовлечен в ситуацию с задержанием музыкантов "Би-2"

Израиль подтвердил, что вовлечен в ситуацию с задержанием музыкантов "Би-2" - РИА Новости, 30.01.2024

Израиль подтвердил, что вовлечен в ситуацию с задержанием музыкантов "Би-2"

Израиль вовлечен в ситуацию с задержанными в Таиланде участниками российской рок-группы "Би-2" и пытается оказать содействие четырем музыкантам, у которых также РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:56

2024-01-30T10:56

2024-01-30T11:40

шоубиз

би-2

израиль

таиланд

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Израиль вовлечен в ситуацию с задержанными в Таиланде участниками российской рок-группы "Би-2" и пытается оказать содействие четырем музыкантам, у которых также есть гражданство Израиля, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят."МИД Израиля и посольство в Таиланде находятся в контакте с гражданами Израиля и пытаются помочь им", - заявил Хайят в ответ на вопрос о вовлеченности израильской стороны в ситуацию с рок-группой.Представитель МИД Израиля подтвердил, что речь идет о четырех музыкантах, которые также имеют гражданство Израиля.Ранее музыканты рок-группы "Би-2", которых должны депортировать из Таиланда за трудовую деятельность без разрешения властей страны, опровергли информацию о своем отправлении в Израиль вместо России, отметив, что на данный момент ситуация не решена.Генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов ранее сообщил РИА Новости, что музыкантов "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. Пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два участника въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля. По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.Музыканты группы "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу.

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

https://ria.ru/20240127/zakharova-1923854111.html

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таиланд

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

би-2, израиль, таиланд