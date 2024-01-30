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Россия раздавит. Глава ЦРУ заявил о потере США "неоспоримого превосходства"
Россия раздавит. Глава ЦРУ заявил о потере США "неоспоримого превосходства" - РИА Новости, 30.01.2024
Россия раздавит. Глава ЦРУ заявил о потере США "неоспоримого превосходства"
В современном мире США потеряли свое превосходство из-за растущего влияния России и Китая, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:05
2024-01-30T17:05
2024-01-30T17:19
россия
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владимир путин
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
китай
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В современном мире США потеряли свое превосходство из-за растущего влияния России и Китая, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs."Подъем Китая и реваншизм России создают серьезные геополитические сложности в мире интенсивной стратегической конкуренции, в котором Соединенные Штаты больше не обладают неоспоримым превосходством", — отметил он.Берс подчеркнул, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране. Москва, продолжил он, уверена, что сможет "раздавить Украину и измотать ее западных сторонников"."Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость", — предположил он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярный мир создается сам по себе, это происходит в связи с ростом потенциала многих стран, включая КНР.
https://ria.ru/20240130/obostrenie-1924280773.html
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россия, украина, владимир путин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), китай
Россия, Украина, Владимир Путин, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Китай
Россия раздавит. Глава ЦРУ заявил о потере США "неоспоримого превосходства"
Директор ЦРУ Бернс: 2024 год станет тяжелым испытанием на выносливость для ВСУ