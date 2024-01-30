https://ria.ru/20240130/ispytanie-1924409139.html

Россия раздавит. Глава ЦРУ заявил о потере США "неоспоримого превосходства"

Россия раздавит. Глава ЦРУ заявил о потере США "неоспоримого превосходства" - РИА Новости, 30.01.2024

Россия раздавит. Глава ЦРУ заявил о потере США "неоспоримого превосходства"

В современном мире США потеряли свое превосходство из-за растущего влияния России и Китая, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:05

2024-01-30T17:05

2024-01-30T17:19

россия

украина

владимир путин

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864688999_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f514684067d9e2c137fdef42cc51abe0.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В современном мире США потеряли свое превосходство из-за растущего влияния России и Китая, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs."Подъем Китая и реваншизм России создают серьезные геополитические сложности в мире интенсивной стратегической конкуренции, в котором Соединенные Штаты больше не обладают неоспоримым превосходством", — отметил он.Берс подчеркнул, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране. Москва, продолжил он, уверена, что сможет "раздавить Украину и измотать ее западных сторонников"."Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость", — предположил он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярный мир создается сам по себе, это происходит в связи с ростом потенциала многих стран, включая КНР.

https://ria.ru/20240130/obostrenie-1924280773.html

https://ria.ru/20240130/odessa-1924399381.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), китай